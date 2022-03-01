优步划清界限 撤回俄合资企业高管人员

（早报讯）俄乌局势紧张，优步（Uber Technologies）决定撤回与俄资Yandex的合资企业中所有高级管理层人员，同时加速撤资的步伐。

优步周一（2月28日）发布文告，表明将把现有三位执行官从Yandex合资企业撤回。优步会留下一名非执行代表帮助监督剩余的资产剥离活动。在俄罗斯展开对乌克兰攻击后，越来越多西方企业已经开始和俄罗斯划清界限，而优步也于28日表明立场。

优步在去年重组旗下的食品技术和外卖、运输业务时，开始减少它在这个合资企业中的股份。这家合资企业是优步在2018年与Yandex这家俄国科技巨头联合成立的。当时合资企业是希望合并它们在俄罗斯和邻国的“车辆共乘”（ride-sharing）业务。

但是从去年开始，优步就出售了它在Yandex的外卖和自主部门的所有股份，并将它在Yandex.Taxi的移动业务的股份减至约29％，估值约8亿美元，同时也同意让Yandex有收购剩余股份的选择权。

而Yandex也在去年8月间开始陆续收购回优步在它们多家合资企业的股份，包括：Yandex.Eats、Yandex.Lavka和Yandex.Delivery。

上周在俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势加剧之时，优步就暂停了它在乌克兰九个城市的运营活动。

优步发言人爱德华森（Noah Edwardsen）表示：“鉴于最近发生的冲突事件，我们正在积极寻找机会加速出售剩余的股份，同时将我们的高管从合资企业的董事会中解职。”

他补充说，Yandex不是国有企业，因此目前不受到制裁。

Yandex是一家主要以俄语用户为主的俄资互联网公司，总部设于莫斯科。该公司的产品和服务包括：交通、搜索和信息服务、电子商务、导航、移动应用程序和在线广告。