虾皮撤出法国市场 冬海：试点而已

（早报讯）在初试进军欧洲市场才短短几个月，电子商务公司冬海集团（Sea Limited）的电商平台虾皮（Shopee）就开始撤出法国。不过据知，法国只是其试水温之小试，不足挂齿。

虾皮在法国的购物网站将于今年3月6日关闭。虾皮在该网站上的通知中承诺，会完成所有已付款的订单。

据了解，对虾皮而言，法国市场是属于“实验性”市场，是冬海扩展欧洲业务试水温的一个据点。因此，虽然在法国开始业务四个月，虾皮在法国并没有驻守任何员工。

在答复《联合早报》询问时，冬海发言人说：“经过短期初步试点，我们决定不再在法国继续提供虾皮服务。不过欧洲其他市场的业务则不受影响。我们将继续以开放和严谨的方式探索新市场。”

冬海今晚也将发布集团第四季度业绩，相信在业绩发布会上，管理层会对退出法国市场做进一步的解释。

较早前，冬海的标志性上线游戏Free Fire在印度被禁止，造成该股票隔夜（2月14日）猛挫，突显了它在扩展到东南亚以外市场所面临的地缘政治挑战。

市场投资者似乎也担心这项禁令可能只是冬海困扰的开始。根据彭博社分析的数据，资产管理公司如：富兰克林动力科技基金（Franklin Dynatech Fund）和贝莱德资本增值基金公司（Blackrock Capital Appreciation Fund Inc）就在今年1月份减持冬海的股份。

虽然如此，冬海股票隔夜在纽约股票交易所表现不错。该股闭市时报145.60美元，起8.14或5.92％。