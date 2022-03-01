高盛前高管婚外情对象的资产遭马国反贪会冻结

（早报讯）马来西亚反贪污委员会宣布，当局已冻结高盛集团前东南亚区董事长雷斯纳马来西亚婚外情对象罗哈娜在伦敦的1000万美元资产。雷斯纳涉及一马公司弊案，罗哈娜也是马来西亚付费电视寰宇卫视（Astro）的前总裁。

马来西亚反贪会主席阿占巴基今天（3月1日）召开记者会指出，他们将向美国政府收集更多资料。“我们冻结罗哈娜总值1000万美元（约1355万新元）的资产，我们也将从美国收集更多资料。”

他说：“如有需要，我们会再传召她录供。反贪会至今是援引‘2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLA）’调查罗哈娜。”

美国司法部2018年11月提控高盛集团在马来西亚的投资银行前主管黄宗华、雷斯纳及刘特佐违反美国“反海外贿赂法”（FCPA），被控受贿及洗钱。黄宗华不认罪，但雷斯纳面对相同控状时认罪，他拥有的4400万美元（约5962万新元）也被充公。他也转而成为控方的重要证人。刘特佐遭马来西亚警方通缉后，目前下落不明。

雷斯纳之前在美国纽约布鲁克林联邦法院供证时说，他和罗哈娜的婚外情从2003年持续至2013年。他2013年想与罗哈娜分手时，罗哈娜扬言将抖出雷斯纳参与一马公司案。雷斯纳于是在2013年于伦敦买了房子送给罗哈娜。反贪会之前已经两度传召罗哈娜。