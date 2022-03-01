周二美市盘前继续偏低 重点谈中国搜索引擎巨头百度

今天重点：

（早报讯）●在俄罗斯入侵乌克兰引发的连续数日震荡后，美国股市期货今晚（3月1日）表现疲弱，继续下滑。

●今晚8时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌40.10点或0.92％，报4333.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也退低138.10点或0.97％，报14099.70点；道琼斯指数期货也跌276.90点，报33615.70点。

●标准与普尔500指数在隔夜（周一）震荡交易后收低。银行股在西方国家对俄罗斯继续入侵乌克兰实施强有力的制裁后下跌。

●标准与普尔500指数隔夜下跌10.86点，闭市报4373.79点。重量级的道琼斯指数则跌166.15点，闭市报33892.60点。纳斯达克100指数则在午盘后大力回弹，出奇的以0.34％或48.65点升幅，即14237.81点收市。

●隔夜股市交易活跃。美国交易所的总成交量为145亿股，比过去20个交易日的122亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

●加密货币相关股票在比特币等加密货币上涨之际也跟着攀高。Marathon Digital、Riot Blockchain、Block、Canaan、Coinbase和Bit Digital均隔夜上涨1％至6％。今晚盘前这些股继续上升，截稿时上升幅度介于3％至5％。

●中国电动汽车三剑客今天发布2月份交货量数字。小鹏今年2月交出6225辆电动汽车，同比增长180％；蔚来则交出6131辆，同比增长9.9％；理想则交出了8414辆Li ONE，同比增长265.8％。不过今晚盘前这三只股票表现疲弱，截稿时跌幅分别是2.89％、2.58％和0.20％。

●因为刚刚公布的第四季度业绩低过市场预测，诺瓦瓦克斯（Novavax）股价在今晚盘前交易中下跌7.23％，截稿时报77.34美元。

●由于Zoom对今年全年营业额和盈利的预测双双低过市场共识，Zoom股价在今晚盘前交易中下跌3.14％，截稿时报128.44美元。

●中国搜索引擎巨头百度（Baidu）今天刚刚发布业绩。下文我们就详细看看百度业绩表现如何。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、Plug Power、苹果（Apple）和Palantir Technologies。截稿时，这些活跃股的股价全部偏低。

百度（Baidu）

（纳斯达克股票交易所，股票代码：BIDU）

百度联合创始人兼首席执行官李彦宏说：“百度在去年结束了稳健的一年。我们的非广告业务增长强劲，尤其是百度人工智能云端业务更是加速发展。我们将人工智能能力带入中国传统行业和公共服务领域，以帮助提高效率和运营扩张。”（彭博社）

在云端业务和自动驾驶出租车服务表现出众的带动下，中国搜索引擎巨头百度（Baidu）今天发布的季度和全年营业额都双双超出华尔街分析师的共识。

百度正积极利用公司在人工智能方面的能力，加倍速度开拓自动驾驶汽车，以便开拓更多收入来源，保持业务迅猛的增长速度。再加上原有的云端服务和广告业务，百度的业务展望乐观，令投资者安心。

该公司截至去年12月底的第四季度总营业额是330亿9000万元人民币（约52亿4000万美元或71亿零600万新元），超过了华尔街分析师平均预测的322亿2000万元人民币。

百度核心业务（包括搜索引擎和人工智能云端服务）的营业额增长12％至259亿8000万元人民币。不过百度表示，由于支出、促销与营销和人工成本增加，其销售与管理费用增加了27％。

本季度百度的净利从去年同期的51亿7000万元人民币，或每股美国存托凭证（ADS）15.05元人民币，下降至17亿2000万元人民币，或每股美国存托凭证4.51元人民币。

尽管如此，市场投资者似乎对于其业务今后发展仍然感到鼓舞，支持百度股票今晚盘前上升。截稿时报157.59美元，起5.15美元或3.38％。

百度联合创始人兼首席执行官李彦宏说：“百度在去年结束了稳健的一年。我们的非广告业务增长强劲，尤其是百度人工智能云端业务更是加速发展。我们将人工智能能力带入中国传统行业和公共服务领域，以帮助提高效率和运营扩张。”

李彦宏也说：“集团的Apollo Go自动驾驶出租车服务，在第四季度里提供了约21万3000次的乘车服务，环比几乎翻了一番，再次巩固百度在全球自动乘车市场的领导地位。”

从去年11月25日开始，百度的自动驾驶出租车服务Apollo Go已经在北京开始征收费用。本月该公司也陆续在重庆和阳泉开始类似收费。而且今年Apollo Go已扩展到重庆、深圳和阳泉。现在北京、上海、广州、深圳、重庆、长沙、沧州和阳泉等八个城市都开始有Apollo Go服务了。

另外，百度根据2020年股份回购计划，在去年第四季度里，向股东回购了6亿1500万美元的股票，使2021年累计回购额达12亿美元。截至2021年底，公司已经以这个方式回馈股东29亿美元。

在Tipranks的三位分析师当中，全部都给予该股“买入”的评级，一年期限平均目标价为258.00美元。