俄罗斯多名体坛明星发声反对战争暴力

俄罗斯上月24日起对乌克兰发起军事行动，至今仍未结束；俄罗斯多名体坛明星也纷纷发声表明反对战争和暴力、呼吁和平的立场。

在去年8月的奥运会上夺得网球混双金牌的俄罗斯女子网球选手帕夫柳琴科娃，前天（2月28日）在个人推特上发文称，“我从小就开始打网球，我的一生都在代表俄罗斯。这里是我的家园，我的祖国。但现在我非常地害怕，我的朋友和家庭也是如此。不过，我并不害怕清晰陈述我的立场，我反对战争和暴力。”

她强调，个人野心或者政治动机不能成为暴力的理由，“这不仅夺走我们的未来，也夺走孩子们的未来。我很困惑，不知道在目前情况下如何提供帮助”。她也表示，自己不是政治家，也不是公共人物，对当下的情况没有经验，只能公开反对这些被做出的决定，并且公开地讨论它。停止暴力，停止战争。

据加拿大体育新闻频道The Sports Network在推特上发布的影片显示，与帕夫柳琴科娃搭档的俄罗斯网球选手卢布列夫，上月26日在晋级迪拜公开赛决赛后，对着镜头签下了“No war please”（请停止战争）的标语，向全球观众呼吁和平，反对战争。

上月28日夺得迪拜公开赛冠军后，卢布列夫又在个人社交媒体Instagram账号发布了捧杯的照片，并配文，“现在这与网球无关，与体育无关，而与实现世界和平有关，我们必须互相支持”。

俄罗斯网球名将梅德韦杰夫上周在墨西哥阿卡普尔科参加墨西哥网球公开赛，他在一次媒体采访中回应了俄乌局势，他说，“作为一名网球运动员，我想在全世界促进和平。作为青少年球员和职业球员，我去过很多国家，听到（战争）这些消息并不容易。”

上月28日梅德韦杰夫也在个人Instagram账号上发文称，每个孩子都有梦想，他们的人生才刚刚开始，很多美好的经历即将到来：第一次交到朋友，第一次感受到美好的感情。他们感受到的和看到的一切，都是他们人生中的第一次。他强调，这就是他希望世界和平的原因，每一个小孩都不应该停止做梦。在这条帖文下，梅德韦杰夫关闭了留言功能。

另外，俄罗斯冰球巨星、同时也是俄罗斯总统普京知名支持者的奥维奇金于上月25日也首次对俄乌战事表态。据美国NBC旗下的体育新闻报道，奥维奇金接受访问时说，他在乌克兰和俄罗斯有很多朋友，看到发生战争非常难受，并希望它很快就会结束。他说，无论是俄罗斯还是乌克兰在打战都不重要，我们共同生活在一个世界上，就要生活在和平之中。

被问到是否还支持普京时，他回应，“他是我的总统，但我不参与政治，我是一名运动员”。奥维奇金的instagram头像是他和普京的合照，目前依然是。2017年，他还在instagram上组织了一场支持普京的运动，为总统竞选助势。