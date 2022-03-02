联合国专家要求全面调查巴布亚人虐待事件

（早报讯）联合国人权专家要求对印度尼西亚巴布亚人遭遇“令人震惊的虐待”报告展开独立调查，印尼予以拒绝，称政府已提交可验证证据。

路透社报道，三名联合国独立专家周二（3月1日）发表声明说，他们在2021年4月至11月间接获投诉报告，指印尼巴布亚省发生多起法外处决事件，受害者包括儿童，其他报告涉及强迫失踪、酷刑以及至少5000名巴布亚人强迫迁离。

根据声明引用的数据，自2018年12月巴布亚爆发暴力冲突以来，当地估计有6万至10万人在境内流离失所。

三名联合国专家在2021年12月27日写给印尼政府的信中特别提到，自2021年以来，该地区的暴力事件有增无减，当局对当地武装分离主义者的突击行动也“突然暴增”，并导致了任意逮捕和拘留的情况。

三名专家要求为巴布亚紧急提供人道主义准入，并敦促印尼政府就针对巴布亚人虐待事件展开全面与独立的调查。

印尼常驻日内瓦代表团发表声明回应称，联合国专家的声明“存在偏见”，并指印尼已就同一指控提交了“可验证的数据和信息”，但有关声明却完全忽视这一点。

印尼常驻日内瓦代表团也否认印尼当局阻碍对巴布亚人的援助或对巴布亚人进行强迫迁离。

印尼常驻日内瓦代表团说，巴布亚人流离失所的原因很多，包括自然灾害和部落冲突等，并表示，由于当地“武装犯罪集团”对平民发动袭击，政府必须在一些地区部署安全部队。