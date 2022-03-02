周三美市盘前似乎回稳 重点谈富豪喜爱的科技巨头苹果

今天重点：

在世界各国陆续抵制俄罗斯之际，美国股市期货今晚（3月2日）似乎回稳。

今晚8时截稿时，标准与普尔500指数期货微起29.10点或0.68％，报4335.40点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也上升101.10点或0.72％，报14107.10点；道琼斯指数期货也奋起224.70点，报33519.60点。

俄罗斯和乌克兰危机加深，连续七天的紧张持续不变，焦虑的投资者也跟着紧促不安。金融股隔夜（周二）连续第二天遭受重创，华尔街股市全面大幅收低。

标准与普尔500指数隔夜下跌67.68点，闭市报4306.26点。重量级的道琼斯指数猛挫597.65点，闭市报33294.95点。纳斯达克100指数也跌1.63％或231.82点，以14005.99点收市。

隔夜股市交易活跃。美国交易所的总成交量为149亿股，比过去20个交易日的123亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

军火公司洛克希德马丁（Lockheed Martin）和诺斯罗普格鲁曼（Northrop Grumman）股隔夜继续上升，升幅约3％。不过今晚盘前这两只股回跌，跌幅分别是1.01％和0.68％，截稿时报452.00美元和452.99美元。

美国大型零售商Target对今年销售额和盈利的预测，双双高过市场分析师预测，支持该股隔夜上涨了9.9％。该股今晚盘前也继续上升0.57美元，截稿时报220.00美元。

雪佛龙（Chevron）股价隔夜上涨4％，以有史以来的最高水平收市。雪佛龙日前刚调高公司对本财政年至2026年的运营现金流的预测，同时也宣布增加股票回购计划力度。再加上目前油价飙升，继续支持该股在今晚盘前起2.57美元，截稿时报152.29美元。

美国10年期国债收益率跌至五个星期以来的最低点，造成标准与普尔银行股指数下跌4.8％。其中富国银行（Wells Fargo）股价更是在隔夜下跌5.8％。今晚盘前该股回升0.35美元，截稿时报50.64美元。

大盘动荡，但又想进场吸购的投资者不知道如何是好？下文我们就看看全球富豪如何看待科技巨头苹果（Apple）。

盘前活跃股按序：福特（Ford Motor）、超微（Advanced Micro Devices）、Carnival Corp、特斯拉（Tesla）和Nordstrom Inc。截稿时，这些活跃股的股价全部上升。

苹果绝对是一颗摇钱树。这个形容并不夸张，毕竟在过去12个月里，苹果的运营现金流高达1122亿美元。（路透社）

苹果（Apple）（纳斯达克股票交易所，股票代码：AAPL）

（早报讯）在目前市场动荡不定的大环境下，股市跌跌不休，想进场趁低吸购，却又不知道从何下手？今天我们不谈业绩和技术性的数字。今天让我们来参考一些富豪的投资举动，从中寻找灵感。在这些富豪‘爱股’当中，苹果就是一只一直被提到的股票，似乎是不少亿万富翁爱不释手的科技股。

根据各方报道，掌管超过392亿美元的Millennium Management创办人英格兰德（Israel Englander），以及净资产超过120亿美元的Susquehanna International联合创办人亚斯（Jeff Yass）一直都是苹果股票的积极买家。Millennium近日就增持超过610万股苹果股票，把其股份增加超过两倍；而Susquehanna在最近也增持了近160万股苹果股。

美国股神巴菲特（Warren Buffett）甚至在致伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）股东的年度信函中，将苹果列为‘我们的四大巨头’（Our Four Giants），并称苹果为仅次于伯克希尔的第二大‘最保险’的公司。

巴菲特更明确表示很喜欢苹果的股票回购计划。因为它让苹果股东在不必动一根手指头的情况​​下，增加在这家iPhone制造商的所有权。

另外，虽然苹果的股息收益率仅是0.5％，但是自2012年开始派息以来，苹果的派息额已经翻了一番多。不仅如此，它也是世界上最大的年度派息公司之一，每年派出高达144亿美元股息。

这些富豪对苹果的喜爱，和苹果的产品主导地位、客户忠诚度和该企业本身创新能力也有很大的关系。例如，苹果的iPhone是美国销售量遥遥领先的智能手机，其支持5G的iPhone首次亮相就交出创纪录的销售额和利润等，都让持有苹果股票的股东感到骄傲。

此外，苹果的订阅服务业务也令许多投资者兴奋和期待。苹果首席执行官库克（Tim Cook）目前就正在监督这个领域业务的发展。这个领域将有助于苹果今后提高利润率，同时确保公司的营业额更为平稳，避免产品更换周期的收入波动。

苹果绝对是一颗摇钱树。这个形容并不夸张，毕竟在过去12个月里，苹果的运营现金流高达1122亿美元。如果想要继续在科技股做投资，在众多科技股当中，苹果其实是‘避险’科技股的不错选择。

在Tipranks的29位分析师当中，24名分析师给予该股“买入”的评级，五名分析师给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价为258.00美元。今晚该股盘前起1.40美元，截稿时报164.60美元。