鲍威尔称3月加息25个基点仍然合适 让股市感到兴奋万分

（早报讯）美国联邦储备局主席鲍威尔（Jerome Powell）称，今年3月加息25个基点仍然合适，让股市感到兴奋万分，股市三大指数均在鲍威尔讲话后显著回弹到正数区域。

鲍威尔是在周三（3月2日）于国会就联储局即将召开的3月会议发表谈话时，做出上述谈话。在超过三个小时的讲话中，鲍威尔被多名立法者提出的各个关于生活成本提高的问题，接二连三包围着。鲍威尔也在会上表示，如果通胀没有开始缓解，央行可能得采取强硬措施。

鲍威尔对众议院财务小组说：“我倾向于提议并支持在本月晚些时候加息25个基点。如果通胀率持续维持在高水平，央行是准备在一次或多次会议上采取更积极的措施，将联邦基金利率提高超过25个基点。”

鲍威尔也说，现在就对俄罗斯入侵乌克兰会如何影响美国经济和政策下结论为时过早。不过他承认，这次的侵略可能引发国际关系的长期重组，这也可能会重塑西欧的经济。

鲍威尔表示，联储局不想增加市场的不确定性或波动性。而鲍威尔的言论也意味着联储局在今年3月15日至16日开会时，相信不会加息半个百分点或以上。

之前，华尔街的各大银行坚信美国联储局今年将加息多达七次，而3月份的会议加息幅度肯定不轻。其中，美国银行（Bank of America）和高盛集团（Goldman Sachs）就预计美国央行将在年底前，会把基准利率从目前的零至0.25％区间，上调至2％，而摩根大通（JPMorgan Chase）则预计利率将在2023年初达到2％。他们的主要论点是：通胀飙升将迫使联储局采取行动。

隔夜鲍威尔的谈话与市场之前的各个预测都还来得‘轻微’，让市场非常安心。标准与普尔500指数在鲍威尔发言后，即刻从4283点全日低点反弹，闭市报4386.54点。以科技股为主的纳斯达克100指数也奋起1.70％，以14243.69收市。道琼斯指数也回到正数区域，隔夜起596.40，闭市报33891.35。