日本：奥密克戎致死率比季节性流感高至少40%

日本科学家称，冠病变异病毒奥密克戎的致死率比季节性流感高出至少40％。这凸显过快取消防疫措施和低估疫情健康风险面临潜在风险。

据彭博社报道，为日本卫生部提供咨询服务的科学家分析，基于1月份以来的累计超额死亡人数和感染数量，奥密克戎在日本的个案死亡率约0.13％。科学家称，虽然这明显低于疫情早期4.25％的个案死亡率，但仍高于季节性流感的0.006％至0.09％。

世界各国都在推行强制戴口罩、要求检测等防疫措施，也推动回归正常生活。公众已厌倦了这些限制，而奥密克戎的染病重症率较低也让人们相信这些防疫措施已不再必要。

虽然日本还未调降疫情级别，但已开始放宽旅客、必要人员和密接者的边境限制和隔离期，以维持经济增长。

研究人员透露，在与德尔塔病毒相比后，奥密克戎致死率下降既反映该毒株的病毒力降低，也显示疫苗接种的好处。研究结果也证明在完全接种疫苗前采取防控措施的重要性。

日本卫生部顾问委员会主席胁田隆字周三（3月2日）晚在发表上述数据的简报会上说，还需进一步研究确定取消所有限制措施后的影响。目前的信息是在多数防疫措施仍实施的情况下采集。

胁田隆字说，这项研究存在一些局限性，包括数据收集方式的差异使得难以进行交叉比较。该研究还未经过同行评议，也没在医学杂志上发表。