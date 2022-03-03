官员：美国谨慎处理 拜登既向普京施压亦避免战事扩大

（早报讯）在对俄罗斯制裁不断加码的同时，美国官员指出，美国总统拜登也发出了不希望危机失控的一些信号。

彭博社报道，美国及其欧洲盟友牵头大力制裁俄银行，打击与俄有政治联系的寡头，加强乌克兰防御力量，引导国际舆论反对普京。但与此同时，拜登政府又极为克制，未对莫斯科可能引发局势进一步紧张的公开挑衅作出回应。

在普京宣布俄罗斯核力量进入“高度特殊战备状态”后，美国官员多次表示，他们认为没有理由对此作出回应。拜登政府周三（3月2日）还更进一步，推迟原定于本周进行的“民兵-3”型(Minuteman III)洲际弹道导弹试验。

五角大楼发言人科比（John Kirby）称，国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）下令延期进行导弹试验“是为了表明我们无意采取任何可能被误解或误判的行动”。

随着俄军向基辅和其他乌克兰主要城市推进，美军一直在寻求与俄方建立新的对话渠道。科比说，五角大楼正在探索与俄建立”解决冲突机制”的相关选项。

拜登政府也同样避免使用诸如俄罗斯政权更替等潜在的挑衅性言论，并且时常不愿证实向乌克兰输送武器的细节，比如向后者提供“毒刺”(Stinger)防空导弹。

几名不愿透露姓名的美国官员向彭博新闻社指出，这种做法反映了拜登政府希望给俄罗斯造成经济痛苦，同时又避免与这位拥有核武的对手发生不必要的风险。知情人士称，考虑到普京在乌克兰的军事行动受挫以及越来越为国际社会所孤立，这种谨慎的做法显得尤为重要。

拜登周二在发表国情咨文演讲时指出，“我们的军队现在没有，将来也不会在乌克兰与俄罗斯军队发生冲突”。

美国智库新美国安全中心总裁范腾(Richard Fontaine)说：“必须要有某种排气阀，有某种形式的出口。”范腾曾担任已故共和党参议员约翰·麦凯恩顾问。