谷歌在美多地员工4月重返办公室

谷歌公司通知其旧金山湾区等美国多地员工，在4月起重返办公室。

据《华尔街日报》报道，谷歌周三（3月2日）通报，从4月4日开始，公司在美多地员工每星期将至少回办公室工作几天。

谷歌全球福利副总裁约翰·凯西在给员工的信中说，大多数员工每周将有大约三天在办公室工作，另两天可自行选择工作地点。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，谷歌说，这一变化将适用于“谷歌的旧金山湾区和美国其他办公地点”，员工在哪三天进办公室将取决于其团队的产品和职能。凯西在信中说，员工可自愿增加每星期在办公室工作的天数，某些员工可能“因为工作性质”需要每星期超过三天到办公室工作。

谷歌将要求在办公室工作的员工接种冠病疫苗，经批准的特殊情况除外。另外，公司不会要求完全接种疫苗的员工在办公室戴口罩。

美国全国广播公司商业频道（CNBC）报道，谷歌还将重新开放咖啡馆、食堂、按摩和班车等设施或服务。

凯西说，谷歌在全球的15万6500名全职员工中，近1万4000人已转移到新地点或完全远程工作，大约占申请总数的85%。他说，员工可根据自身需要申请推迟返回办公室。

两年前在冠病疫情刚暴发时，谷歌是率先采取完全远程办公模式的美国大公司之一。随着德尔塔和奥密克戎等变异毒株的出现，包括谷歌在内的多家美国大公司数次推迟重返办公室的时间。