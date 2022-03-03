IATA对2024年全球航空业复苏表乐观

（早报讯）尽管俄乌战况愈演愈烈，国际航空运输协会（International Air Transport Association，简称IATA）仍然对全球航空业复苏表示乐观，预计旅客人数会在2024年超过疫情前水平。

IATA表示，美国国内市场强劲需求，北美航空旅游业预计明年就会全面复苏，比其他区域要快。欧洲市场则将在2024年反弹。

至于亚洲，因为疫情期间实施的边境限制和各国严格的国内管制，则要等到2025年才可以恢复到疫情前水平。非洲和中东地区至少也要等到2025年。

对于俄乌冲突的影响，IATA相信行业“有能力抵御冲击”，但短期内依然明显存在下行风险。

自2月10日以来，彭博世界航空指数已下跌12%。欧洲航空公司，例如瑞安航空的跌幅更是其两倍。在周二由航空咨询公司IBA主办的网络研讨会上，彭博分析师弗格森（George Ferguson）以美国的航空公司为例，指出由于员工工资和航空燃料价格上涨，航空公司的盈利能力将会下降。

他说，尽管整体市场需求在上升，但是机票价格在下降，一些国家的经济放缓，与此同时，俄罗斯入侵乌克兰引发多国的航空交通中断，让全球航空业的恢复困难重重。

如果局势不能尽快缓和，IBA首席营收官海切尔（Stuart Hatcher）表示全球航空业的复苏可能会推迟至少两个月。