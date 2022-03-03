周四美市盘前油价飙升、股市退低 重点谈分析师如何为Coinbase标价

今天重点：

（早报讯）●投资者正密切关注俄罗斯入侵乌克兰对商品价格的影响，再加上油价继续飙升，美国股市期货今晚（3月3日）普遍走低，但是幅度显著缩减了。

●今晚8时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌10.70点或0.24％，报4375.80点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也退49.60点或0.35％，报14194.10点；道琼斯指数期货也下跌47.50点，报33843.90点。

●联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）称，今年3月加息25个基点仍然合适，让股市隔夜感到兴奋万分，股市三大指数均在鲍威尔讲话后显著回弹到正数区域。鲍威尔的言论也意味着联储局在今年3月15日至16日开会时，应该不会加息半个百分点或以上。

●标准与普尔500指数隔夜上升80.28点，闭市报4386.54点。重量级的道琼斯指数更是大幅回弹596.40点，闭市报33891.35点。纳斯达克100指数也攀高1.70％或237.71点，以14243.69点收市。

●隔夜股市交易继续保持活跃。美国交易所的总成交量为131亿股，比过去20个交易日的124亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

●苹果（Apple）隔夜宣布在3月8日举行新产品发布会。这个消息一出，支持该股收高2.1％，闭市报166.56美元。许多投资者都认为苹果到时将推广5G iPhone的“便宜”版本，对这个产品都充满期待。该股今晚盘前持平，微退0.29美元，截稿时报166.27美元。

●美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）属下的基金隔夜（周三），大幅降低了在迪斯尼（Walt Disney）持有的股份。这也是凯西伍德自去年5月第一次购买迪斯尼以来，第二次大幅减持。她总共卖出了11万3116股，估计总值达1660万美元。迪斯尼今晚盘前几乎持平，微起0.40美元，截稿时报147.74美元。

●市场主要云端公司Snowflake预测年度产品收入将增长65％至67％，但是华尔街投资者不为所动。该股在今晚（周四）盘前交易中甚至暴跌22.26％，截稿时报205.77美元。

●百货连锁店Nordstrom隔夜发布了乐观的全年收入和利润预测，支持该股飙升38％，隔夜闭市报26.93美元。今晚盘前该股继续略微起0.16美元，截稿时报27.09美元。

●比特币这阵子有回弹的迹象。下文我们就谈谈走势与比特币很有关连的Coinbase。

●盘前活跃股按序：Intel Corp、Snowflake、特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies和福特（Ford Motor）。截稿时，除了福特上升以外，这些活跃股的股价全部下跌。

市场投资者对Coinbase的爱、恨还是挺两极化的。（路透社）

Coinbase

（纳斯达克股票交易所，股票代码：COIN）

这几天比特币和其他主要加密货币走势普遍偏高，支持Coinbase股票在这几天里获得提振。全球最大加密货币交易平台Coinbase股票价格能涨多少的这个问题，我们今天就让专业分析师来评论。而我们今天不看太多数字，我们就专注看他们为这只股票定下的目标价。

根据美国财经杂志《巴伦周刊》（Barron's），目前华尔街有25位分析师对Coinbase股票提供一年期限的目标价。从这些目标价，我们可以看到市场对该股看法分歧挺还蛮大的。Coinbase股票目前的目标价格介于最低的200美元到令人咂舌的600美元之间。

虽然600美元似乎是一个令人比较难以置信的看涨立场，但是以平均的314.48美元目标价来看，其上涨潜能也将近60％。

如果我们以最低的目标价为标准，即200美元，与该股隔夜（周三）的194.50美元闭市价相比，Coinbase的价格似乎也还可以再起2％左右。

那么目前这些分析师对Coinbase股票的评级又是如何的呢？根据25位分析师的评级，15名给予“买入”评级、三名给予“跑赢大盘”评级、六名给予“持有”评级，一名则给予“卖出”评级。

看法比较中庸的戴维森（D.A. Davidson）分析师布伦德勒（Christopher Brendler），在上周五的分析报告中就说：“Coinbase发布了非常强劲的第四季度业绩，但这种势头不太可能在2022年持续下去。此外，Coinbase也因为在扩大服务范围，例如推出NFT或不可替代代币的市场等，而面对到更多的业务开支，包括雇佣多达6000名员工以应付更多的服务项目。”

他说：“虽然如此，我们仍然坚信加密货币和Coinbase的可持续先发优势（sustainable first-mover advantage）。但我们会降低该股的目标价，从275美元下调至225美元。”

值得一提的是，Coinbase股票近日的交易活动也活跃，交易量也很大。本文截稿时，Coinbase的日均交易量介于490万股至500万股，可见市场对该股还是相当有兴趣。

另外，在Tipranks的14位分析师当中，11名分析师也给予该股“买入”的评级，两名分析师给予该股“持守”的评级，一名分析师给予该股“卖出”的评级。这些分析师给予的一年期限目标价最低为200美元，最高则达405美元，平均目标价为305.31美元。看来就像对比特币的看法一样，市场投资者对Coinbase的爱、恨也还是挺两极化的。