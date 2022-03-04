周五美市盘前因俄乌冲突加剧而下跌 重点谈油价飙涨后的石油巨头埃克森美孚

今天重点：

俄罗斯军队攻占乌克兰东南部的扎波罗热核电站，让投资者对俄罗斯在乌克兰加强军事行动的担忧加剧，导致美国各主要股指期货今晚（3月4日）盘前均下跌。

今晚8时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌37.60点或0.86％，报4325.90点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也下跌108.00点或0.77％，报13927.20点；道琼斯指数期货也受挫307.40点，报33487.30点。

乌克兰危机继续令投资者紧张不安，造成华尔街股市隔夜（周四）再次收低。包括特斯拉和亚马逊在内的重量级成长型股票连续下跌，给纳斯达克股市沉重的压力。

标准与普尔500指数隔夜下跌23.05点，闭市报4363.49点。重量级的道琼斯指数猛挫96.69点，闭市报33794.66点。纳斯达克100指数也跌1.46％或208.48点，以14035.21点收市。

隔夜股市交易活跃。美国交易所的总成交量为126亿股，是过去六天以来的最低水平。

盘前交易重点：

第四季度业绩未达预期目标，造成Grab股价隔夜猛挫37％。今晚盘前该股稍微喘口气，微起0.09美元，截稿时报3.37美元。

在昨天下跌超过6％之后，冬海股价在周五盘前交易中又再下跌4.31％，截稿时报105.30美元。

服装连锁店American Eagle Outfitters预测今年上半年的收益将下降，造成该股隔夜下跌9.3％。今晚盘前该股也继续退低0.34美元或1.76％，截稿时报19.00美元。

在石油价格冲破百元之际，投资者又开始注意到石油股了。下文我们就谈谈上个季度受到富豪们垂青的石油巨头埃克森美孚（Exxon Mobil）。

盘前活跃股按序：Carnival Corp、American Airlines、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这些活跃股的股价全部下跌。

虽然很多人一想到埃克森美孚时，脑子就会出现上游钻井和勘探业务，但是这个上游部门虽然给埃克森美孚带来最丰厚的利润，但它并不是埃克森美孚唯一的现金流来源。（路透社）

埃克森美孚（Exxon Mobil）（纽约股票交易所，股票代码：XOM）

（早报讯）去年第四季度的另一只受欢迎的“股息”股是石油巨头埃克森美孚。

埃克森美孚的股票在上个季度就被三位亿万富翁大举收购。拥有244亿美元净资产的Renaissance Technologies创办人西蒙斯（Jim Simons）、拥有256亿美元净资产的Citadel Advisors创办人格里芬（Ken Griffin），以及Two Sigma的两个联合创办人奥弗德克（John Overdeck）和西格尔（David Siegel），就分别购买了大约360万股、200万股和110万股的埃克森美孚股票。

埃克森美孚的综合运营模式是吸引投资者的主要因素之一。很多人一想到埃克森美孚时，脑子就会出现上游钻井和勘探业务，这个上游部门虽然给埃克森美孚带来最丰厚的利润，但它并不是埃克森美孚唯一的现金流来源。

埃克森美孚还有经营下游炼油厂和石化厂。其实该公司的下游业务，可被视为对原油价格下跌的对冲。比如较低的价格对钻井业不利，但这意味着该公司的炼油和化工部门的原材料成本下降。因此这种对冲能力可帮助提升埃克森美孚的经营业绩。

埃克森美孚的成本管理也给投资者留下深刻印象。该公司去年资本和探索支出总额很好地控制在166亿美元。在原油价格的大幅上涨的支持下，埃克森美孚创造出480亿美元的经营现金流，而且还偿还了200亿美元的债务。

在去年资产负债表显著改善后，埃克森美孚似乎已经处在一个更有利的地位，也更有能力推进公司各个全球项目。不仅如此，它也同时可以继续通过派发股息和股票回购来回馈股东。

在Tipranks的18位分析师当中，九名分析师给予该股“买入”的评级，九名分析师给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价为85.17美元。该股今晚盘前微退0.28美元，截稿时报80.76美元。