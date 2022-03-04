亚马逊关书店 开杂货店、服装店

（早报讯）要想破产开书店？这句话道出实体书店的尴尬处境。电子商务巨头亚马逊（Amazon）就是从卖书起家的，一晃七年之后，今天的亚马逊也面对关闭属下实体书店的情景。不过这只是这家科技巨头在实体零售战略中转变的一部分而已。

根据《华尔街日报》报道，亚马逊是计划关闭它近年来开设的数十家书店和实体零售店。这些实体零售店原本是用来突出亚马逊的畅销产品。在结束其书店及实体零售商店业务之后，亚马逊将转向杂货与日用品以及时装业进军。

亚马逊在本周三（3月2日）表示，它计划关闭这些实体零售店，以专注于杂货（Groceries）零售，以及从事让他们可以在其他零售网站发挥的科技和技术。

亚马逊目前在美国经营20多家实体书店。此外，它也有66家“快闪店”（pop-up store）和“四星级”商店（4-star stores），专门销售亚马逊最畅销的商品，从电子产品到厨房产品，应有尽有。

上述报道说，亚马逊女发言人表示，该公司仍然“致力于打造出色的、长期的实体零售体验和技术。我们正在与受影响的员工密切合作，帮助他们在亚马逊内找到新的角色”。

亚马逊最初是一家在线书店，并在2015年于西雅图开设了第一家实体书店。它试图通过向Amazon Prime客户提供折扣、提供自己的测试和销售设备，创造出高度基于评级系统的精选书籍空间。当时亚马逊开设实体书店也曾被视为“意外的扩张”，毕竟亚马逊多年来一直都是在线书本销售领域的主导者。

自2015年以来，亚马逊大力拓展实体零售业务。该公司除了在2017年以超过130亿美元的价格收购Whole Foods Market之外，也增加了一系列名为“Amazon Go”的无收银员商店，以及传统的亚马逊生鲜杂货店。

亚马逊最近更开始研究类似于百货商店的零售潜力。这些零售据点是以服装为主，同时利用现代技术，包括二维码等，为客户提供实时的推荐。亚马逊在今年1月份就宣布在洛杉矶地区开设一家这样的“亚马逊风格”（Amazon Style）商店。

报道称，亚马逊高管是想看看这类服装店是否能够提高亚马逊时尚产品的品牌认知度，同时解决网上购物的一些问题。亚马逊最终也会利用机器人或其他形式的自动化方式经营这些服装店。