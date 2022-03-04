Grab股价隔夜猛挫37％ 分析师：短期难有作为

（早报讯）我国超级应用巨头Grab去年第四季和全年亏损都进一步扩大，让投资者感到意外且措手不及，股价更是在隔夜猛挫超过37％。

自去年12月上市以来，Grab的股价已经暴跌了63％，是纳斯达克综合指数表现最差的股票之一。当时Grab的开市价是11.01美元，但是现在该股已经跌到剩下3.28美元，隔夜跌幅达1.95美元或37.28％，是该股有史以来面对的最大抛售压力。

在隔夜盘中，该股还一度跌到3.09美元的历史最低点，市值瞬间蒸发超过70亿美元。暴跌之际，共有1亿1600万股易手，也是过去一个月平均水平的四倍以上。今晚（3月4日）9时截稿时，该股盘前回弹0.13美元，报3.41美元。

韩巍说：“Grab股短期内很可能还会有进一步的恐慌和下跌。”（辉立证券提供）

Grab前晚发布的业绩也是该公司在去年12月在纳斯达克上市以来，发布的首个季度业绩。业绩报告显示，公司的季度净亏损比同几乎翻了一番；营业额则下降44％至1亿2200万美元。

根据该业绩报告，Grab去年第四季亏损达到11亿美元（约15亿新元），比之前市场普遍预测的6亿4500万美元季度亏损多出许多。由于业绩逆差太显著，导致市场投资者隔夜弃Grab而去。

辉立证券首席交易员韩巍博士接受《联合早报》访问时说：“昨夜的暴跌并不算太过度的反应。自从上市以来，Grab股价一路走低，在昨天跳水之前股价已经跌去50％以上，显示投资者对其所面对的挑战早有心理准备，资金也早已开始流出。而最新业绩报告显示的亏损也印证了投资者的看法。”

叶俊荣说：“这次股价的暴跌显示投资者对Grab的业绩感到失望。”（IG提供）

韩巍也说：“Grab股短期内很可能还会有进一步的恐慌和下跌，跌破3元的价格是大概率事件。只有继续暴跌后才有机会开始技术性反弹，但长线走势我个人也并不抱乐观态度。”

IG市场策略师叶俊荣受访时也说：“这次股价的暴跌显示投资者对Grab的业绩感到失望。根据远期市销率来看Grab股价的估值，市场可能有必要重新给予评级。与Lyft和Uber等全球同行相比，其估值仍偏高，因此短期内市场情绪可能会继续受到影响。”

王绥勤说：“Grab的短期情绪可能仍然看跌。”（CMC提供）

CMC市场分析师王绥勤也持有相同看法。他说：“触动Grab股价大跌的主要因素是其第四季度业绩未达预期目标。总而言之，由于滞胀风险上升，再加上联储局仍维持其货币政策收紧的鹰派言论，Grab的短期情绪可能仍然看跌。”

根据Grab业绩报告说，冠病疫情使得市场对乘车需求减少，Grab因此尝试通过扩大了其送餐业务以推动用户增长。但是尽管客户在Grab平台上的消费额正在增加，但其增长并未转化为盈利。在上个季度的送餐业务营业额也仅是区区的100万美元。

在Tipranks的11位分析师当中，七名分析师给于该股“买入”的评级，两名分析师给于该股“持守”的评级，两名分析师给于该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价为7.58美元。