最新民调：美国人广泛支持在乌克兰设禁飞区

（早报讯）根据周五（3月4日）公布的一项路透社/益普索民意调查，跨越两党的大部分美国人都认为，美国应该停止购买俄罗斯石油和天然气，并与北约组织合作在乌克兰设禁飞区，以保护乌克兰免受俄罗斯的空袭。

路透社报道，在周四和周五两天进行的这项调查显示，在俄军加大对乌克兰城市的轰炸行动之时，美国人对俄罗斯的愤怒情绪也日益高涨，这将给美国总统拜登带来更大压力，要求他对莫斯科采取更激进行动的呼声也会越来越大。

拜登已经表明不会在乌克兰设禁飞区，原因是这将加大北约和俄军发生直接冲突的风险。北约秘书长斯托尔滕贝格周五在北约外长会议后也再次重申，北约不会直接参与俄乌冲突，因此也不会应乌克兰的要求在其上空设禁飞区。

根据路透社/益普索的民调，约74%的美国人包括绝大多数的共和党人和民主党人均表示，美国与其北约盟友应该在乌克兰设禁飞区。

约80%的两党支持者认为，美国应该停止购买俄罗斯石油。白宫周五表示，正在谨慎考虑削减美国对俄罗斯石油的进口。美国政府担心此举将导致汽油价格飙升并加剧高通胀率。

民调也显示，81%的美国人认为华府应对俄罗斯实施额外制裁。周一和周二进行的相同民调的这一结果为77%。

另外，约77%的受访者认为，美国应该没收与俄罗斯总统普京有关联的俄罗斯寡头的资产。