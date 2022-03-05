白宫拟禁进口俄罗斯石油

美国总统拜登考虑对俄罗斯原油颁布进口禁令，国会目前正加紧推动此立法措施，以惩罚俄罗斯入侵乌克兰。

彭博社引述知情人士透露，美国政府正与油气行业讨论此举对美国消费者和全球供应的影响。白宫发言人普萨基表明，尚未作出任何决定。

白宫本周较早时公开拒绝了议员关于禁止进口俄罗斯石油的建议。但随着美国人对俄罗斯入侵行动的愤怒加剧，颁布禁令的压力越来越大，议员们已明确表示会采取行动。

白宫经济顾问委员会主席罗斯在记者会上说：“如果我们要削减美国对俄罗斯的能源消费，我们正考虑现在可采取的选项，但最重要的是我们得保持稳定的全球能源供应。”

美国能源信息管理局数据显示，去年美国进口的原油中，俄罗斯原油仅占总量的3％。 情报机构Kpler称，美国2022年迄今从俄罗斯进口的原油数量已跌至2017年以来最低水平。

包括其他石油产品，俄罗斯占2021年美国石油进口量的8％左右，近几个月来的进口量也呈下降趋势。

削减对俄罗斯能源的消费量并非白宫考虑的唯一举措。有知情人士称，俄罗斯已陷入全面金融危机、卢布暴跌、股市交易停滞、主权债和企业债都受到重创。

白宫正评估石油禁令会否真正损害俄罗斯经济，或者俄罗斯原油会否直接进入其他市场，并推高美国汽油价格。