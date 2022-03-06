IMF：乌克兰危机已造成严重经济后果

（早报讯）新华社报道，国际货币基金组织（IMF）周六（3月5日）发表声明说，虽然目前乌克兰局势仍在快速变化、未来前景充满极大不确定性，但所带来的经济后果已经非常严重。IMF将继续对危机形势开展评估，根据需要及时向成员国提供政策建议、资金支持和技术援助。

声明说，能源和包括小麦等谷物在内的大宗商品价格飙升，进一步加剧了源于供应链扰动和冠病疫情后复苏带来的通胀压力。价格冲击波及全球，对贫困家庭的影响尤甚。如果冲突升级，相关经济损失的破坏性将更大。

同时，针对俄罗斯的制裁措施将对全球经济和金融市场产生重大影响，对其他国家也将产生重大的溢出效应。

声明指出，乌克兰危机对许多国家的通胀和经济活动都带来不利冲击。货币当局需要谨慎监测不断上涨的国际价格对国内通胀的传导，以调整应对措施。财政政策需要为最脆弱的家庭提供支持，帮助他们应对不断上涨的生活成本。

此外，这场危机将带来复杂的政策权衡问题，在世界经济从疫情中复苏的过程中，进一步增加了政策领域工作的复杂性。

随着俄乌冲突升级，近期国际油价和国际小麦价格大幅上涨。纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格已突破每桶115美元（约156新元）。芝加哥期货交易所小麦5月合约本周涨幅累计超过40%。