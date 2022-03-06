马华与民行党“王对王辩论” 遭柔佛警方喊停

（早报讯）马华总会长魏家祥挑战民主行动党秘书长林冠英针对当地一所华小课题而展开的“王对王辩论”，已经遭柔佛警方喊停。柔佛警方担心这项活动造成民众不安及破坏选举气氛，因此下令禁止举行。

柔佛州选举2月26日提名日之后开始的竞选活动，截至今天已经第九天。马华与民行党近来针对新山郭鹤尧华小至今无法启用及这所华小在希盟政府执政期间的遭遇而展开唇枪舌剑。马华总会长魏家祥先后挑战希盟政府时期的副教育部长、民行党古来区国会议员张念群，以及民行党秘书长林冠英辩论此事。

这场马国媒体称为“王对王”的辩论会，原本预计今天（3月6日）下午2时在新山中华公会举行。不过，马华昨晚正式致函民行党表示，警方已经拒绝发出这项辩论会的准证，因此这项活动必须取消。

柔佛州总警长卡马鲁查曼今天在记者会表示，警方担心活动破坏选举气氛及造成民众不安，因此不批准举行这次辩论会。“我们允许讲座会，只有无法确保安全，或者是会引起民众不安的活动，我们才禁止。”

他强调，柔州警方这次收到1411项竞选活动申请，至今只拒绝其中六项申请，其中包括上述马华与民行党的辩论会。他说，选举应该在和谐气氛下进行，警方批准竞选活动申请时，都经过详细考虑和调查。“如果要辩论，可以选择其他形式，但面对面就不行。”