BBC在乌克兰恢复二战时期短波广播

（早报讯）英国广播公司宣布重启在二战期间流行的“短波广播”技术。继俄罗斯攻击乌克兰通信基础设施，试图切断乌克兰信息来源，BBC希望通过重启这项在14年前已被淘汰的短波信号在乌俄部分地区播放新闻简报。

英国广播公司（BBC）报道，该公司将在当地使用短波频率，允许新闻广播在远距离传播，方便民众在便携式收音机上收听。BBC每天四个小时在乌克兰首都基辅和俄罗斯部分地区播放英语世界新闻。

BBC总干事戴维在一份声明中说：“人们常说，真理是战争的第一个牺牲品。在一场虚假信息和宣传泛滥的冲突中，人们需要可以信任的事实和独立新闻。”

上周二（3月1日），俄罗斯击中了基辅的主要广播电视塔。乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）在推特上写道，俄罗斯的目标是要“打击乌克兰人民和军队的抵抗力”，而要达到这一点首先必须“中断联系”和“传播大量”的假消息，指乌克兰国家领导人已经同意放弃”。

短波广播在战时广播方面有着悠久的历史，在过去数十年来一直是面对冲突地区听众获取资讯的重要渠道。报道说，短波广播的使用在冷战期间达到顶峰，在整个二战期间它也被用于广播宣传。

但是，更多的现代无线电形式和互联网最终使短波面临淘汰的厄运；14年前，BBC退出了其在欧洲的短波传输。

俄语受众剧增

BBC说，自乌克兰入侵以来，其俄语的受众有了巨大的增长。上周，其俄语报道的直接流量是平时的三倍多（1070万次访问，而平均为310万次），而其在俄罗斯的英语内容的访问者上周增加了252%。其乌克兰语报道的访问量增加了一倍多。

BBC的报道导致了俄罗斯官员的抱怨。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在简报中说，俄罗斯是“史无前例的信息恐怖主义”的受害者。他说，这种恐怖主义“致力诋毁俄罗斯的行动”和“在围绕乌克兰事件制造歇斯底里”。