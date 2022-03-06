美国务卿布林肯 短暂越境入乌克兰

（早报讯）俄罗斯入侵乌克兰持续之际，美国国务卿布林肯周六（3月5日）到访波兰与乌克兰边境，并一度越过边境进入乌克兰。

中通社报道，美国务院网站发布的一段采访实录显示，布林肯是在波兰一家酒店接受采访的，采访他的是波兰电视台TVN记者皮奥特·克拉斯科。

视频画面显示，记者向布林肯询问：“一个半小时之前，我们听说你与乌克兰外长库列巴见了面。”对此，布林肯给予肯定回答。

记者接着说：“据我所知，你在乌克兰——如果我说错了请纠正我——你越过了边界。”。对此布林肯回答说：“没错。”

据报道，布林肯在抵达波乌边境后，在那里会见了库列巴。双方讨论了西方国家将如何在这场战事中给予乌克兰支持及继续孤立俄罗斯。

现场照片显示，二人在周围助手、记者围绕下在波兰一侧街道上并肩行走。有报道显示，二人随后的行程包括穿越边界，到达乌克兰一侧。

此外，布林肯于新加坡时间6日晚7时左右在推特上发布一条推文，称其到访了美国驻基辅大使馆。

据报道，美国国务卿布林肯于3月3日至8日期间访问欧洲六国——比利时、波兰、摩尔多瓦、拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚。

美国务院称，布林肯此次出访旨在继续与北约和欧洲伙伴就俄罗斯入侵乌克兰进行广泛磋商和协调。