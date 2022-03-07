乌方代表称愿就“非北约模式”展开扩大协商

（早报讯）乌克兰一谈判代表说，乌克兰拒绝在领土完整方面做出任何妥协，但愿意在更广泛的论坛上就乌克兰未来采取“非北约模式”进行讨论。

路透社报道，乌克兰人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚（David Arakhamia）接受福克斯新闻访问时作此表示。他是参与乌俄谈判的乌方代表团成员之一。

这段访谈内容上周六（3月5日）晚在福克斯新闻网站发布。

乌克兰同时寻求加入欧盟和北约，两项申请都遭到莫斯科的强烈反对。俄罗斯总统普京以乌克兰可能成为北约成员作为北约持续东扩，威胁俄罗斯的证明。

阿拉哈米亚受访时说：“我们从北约国家得到的回应是，它们根本还没准备讨论让我们加入北约的事，至少在未来五到十年内不会发生。”

他说：“我们愿意就非北约模式进行讨论。只要能获得不同国家例如美国、中国、英国、德国和法国的直接保证，我们愿意在更广泛的范围讨论这些课题，不仅限于乌俄两国的双边讨论，而是让其他伙伴也参与讨论。”

俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，乌俄两国已举行了两轮谈判。3月3日两国代表团同意设立人道走廊，以允许乌克兰平民撤离战区，但乌克兰指责俄方违反停火协议，导致撤离行动两度中断。

乌方表示，乌俄代表团将在周一举行第三轮谈判。