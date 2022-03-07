周一美市盘前继续退低 重点谈美国战火凸显的网络安全CrowdStrike

今天重点：

俄罗斯一面加紧攻势，另一面与乌克兰进行第三轮谈判，让投资者对整个不确定的局势担忧加剧，导致美国各主要股指期货今晚（3月7日）盘前均下跌。

今晚8时截稿时，标准与普尔500指数期货跌44.60点或1.03％，报4284.30点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也下跌158.40点或1.14％，报13679.40点；道琼斯指数期货也受挫343.10点，报33271.70点。

乌克兰战争盖过了上个月美国就业增长加速这个有利因素，上周五华尔街股市全面收低。如果单看经济因素，其实这个就业数字显示美国经济活动继续强劲。

美国劳工部备受关注的就业报告显示，上个月就业人数增加了67万8000个，比预期来得高。美国失业率也降至3.8％，是2020年2月以来的最低水平。

标准与普尔500指数上周五下跌34.62点，闭市报4328.87点。重量级的道琼斯指数则跌179.86点，闭市报33614.80点。纳斯达克100指数也跌1.41％或197.38点，以13837.83点收市。

上周五股市交易继续活跃。美国交易所的总成交量为139亿股，比过去20天的126亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

游戏驿站（GameStop）董事长科恩（Ryan Cohen）创办的投资公司RC Ventures，买进了Bed Bath & Beyond的大量股份，而且还在推动Bed Bath & Beyond探索自我出售，刺激Bed Bath & Beyond今晚在盘前交易中猛力飙升77.13％。截稿时该股起12.48美元，报28.66美元。

微软（Microsoft）今晚（周一）也公布在印度开设第四个数据中心。当地媒体称这是一项总值达20亿美元的投资，但是微软拒绝证实这个数字。微软今晚盘前退低3.86美元，截稿时报286.00美元。

AMC这只模因股票又再次成为Stocktwits平台上‘最被讨论的股票’名单的首位。该股今晚盘前退低0.13美元，截稿时报16.44美元。

在Reddit的WallStreetBets最备受讨论的股票则包括：Snowflake和AMD。这两只股票今晚盘前双双下跌，跌幅分别是1.43％和1.11％。

根据Seeking Alpha，Skillz股和Zynex股的卖空量占总流通量的百分比又再次上升。这可能导致这两只股在短期内出现显著波动。今晚盘前这两只股分别下跌0.06美元和0.27美元，截稿时报2.45美元和5.01美元。

在俄乌战事继续，网络战的威胁也越趋激烈。下文我们就谈谈因这次战争而再次受到投资者注意的网络安全公司CrowdStrike。

盘前活跃股按序：Occidental Petroleum、Carnival Corp、苹果（Apple）、Palantir Technologies和特斯拉（Tesla）。截稿时，这些活跃股的股价起落参半。

CrowdStrike首席执行官库尔茨（George Kurtz）说：“政府和企业必须做好准备，因为网络将在现代战争中发挥着关键的作用。网络的挑战在于它没有规范。因此，这种网络战会如何升级、会发生什么，真的得‘拭目以待’。”（海峡时报）

CrowdStrike（纳斯达克股票交易所，股票代码：CRWD）

（早报讯）自俄罗斯入侵乌克兰以来，网络战的威胁在全球扩散且加剧，美国网络安全公司CrowdStrike就在这个“战火期间”多次被提及，它的股价也因此扭转了多个月的偏低走势，在开战后上涨了超过10％。

其实CrowdStrike在俄乌开战之前的几个月一直都是在走下坡的。这次CrowdStrike再次成为市场焦点，让该股重新找到希望。CrowdStrike的股价自去年11月达到298.48美元的峰值后，就逐步下跌，跌了将近39％至150美元的区域。目前该股已经回弹到每股180美元的区域。

对于该公司的第四季度的业绩，华尔街一般分析师预计，CrowdStrike的每股盈利会是0.20美元，营业额则是4亿1091万美元。该公司预计会在3月9日收市后公布业绩。

CrowdStrike成功的关键主要在于它有能力继续扩大它的客户群。今天，财富100强公司当中，就有63家公司是它的客户，而美国前20家银行中的14家也都在使用CrowdStrike网络安全产品。在当前的地缘政治不稳定之际，市场对CrowdStrike产品和服务的需求相信也会增加。

该公司首席执行官库尔茨（George Kurtz）说：“政府和企业必须做好准备，因为网络将在现代战争中发挥着关键的作用。网络的挑战在于它没有规范。因此，这种网络战会如何升级、会发生什么，真的得‘拭目以待’。”

就算没有俄乌事件，美国国内去年也发生了几起备受瞩目的网络攻击事件，其中包括一个涉及到美国东海岸的一条主要输油管道的网络攻击事件。也因如此，CrowdStrike的企业客户数量也从五年前的450家激增到今天的1万4500多家。不仅如此，CrowdStrike也拥有100％的续约率，这是相当杰出的。

CrowdStrike虽然处于高速增长的阶段，毕竟该公司目前还尚未赚取任何盈利。这个事实导致该股与其他成长型科技股，在最近股市进入大调整之际一起被拉低。尤其是在投资者转向更稳定且已经有盈利的公司的股票，该股更是被打入冷宫。

不过，仔细看CrowdStrike去年第三季度的业绩，自2019年上市以来，该公司每个季度的收入都取得增长，而第三季度的营业额同比增长达63％。去年第三季度的毛利率更是达到了令人惊叹的73％。而且截至第三季度末，该公司账面上也有19亿美元的现金和流动资产。

技术研究和咨询公司Gartner去年进行的一项调查发现，98％的CrowdStrike客户会推荐该公司，是在所有参与调查的公司中比例最高的一个。可见CrowdStrike享有盛誉和极高的客户忠诚度。

难怪在Tipranks的14位分析师当中，13名分析师给予该股“买入”的评级，仅有一名分析师给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价为256.50美元，似乎对该股走出冷宫是挺有信心的。该股今晚盘前微退1.30美元，截稿时报177.73美元。