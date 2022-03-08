模因股效应重来 Bed Bath & Beyond隔夜一度飚高70％

（早报讯）美国家居用品零售商Bed Bath & Beyond隔夜盘前猛飚超过100％，让投资者兴奋万分。随后交易时间增幅保持在70％左右，不过之后抵不过大盘的沉重交易气氛，最后以34.18％的升幅收市，但是也已经令许多股东在各个投资社交平台表示非常开心了。

游戏驿站（GameStop）董事长科恩（Ryan Cohen）创办的投资公司RC Ventures，是在隔夜开市前，宣布买进了Bed Bath & Beyond的9.8％股份，而且还在推动Bed Bath & Beyond探索自我出售或是分拆出售，刺激Bed Bath & Beyond股票昨日（3月7日）逆流而上。目前科恩已经是Bed Bath & Beyond的第五大股东了。

科恩在周日（6日）致函给Bed Bath & Beyond的董事会，概述了公司扭转现局应采取的步骤。Bed Bath & Beyond在今年1月发布的第三季度业绩曾显示，该零售商的销售额大幅下降。因此该股一直都是原地踏步，疲弱无力。该股股价上周五（4日）闭市价是16.18美元，较去年的最高点，即52.89美元少了整整69％。

昨晚在各个投资社交媒体上，散户投资者对科恩持股的消息表示欢迎。科恩在Reddit和Twitter平台上也建立了一批忠实的追随者，紧追他的推文。因为科恩的推文经常一出街就在网上疯传。

科恩目前在Bed Bath & Beyond持有的大量股份，也让人们想起他曾经在游戏驿站的一连串动作，有种好像又要历史重演的感觉。当时科恩是先在公司里拿下一个职位，之后再一步一步接管​​整个公司董事会。

当时是大约在2020年底，科恩先是通过其投资公司RC Ventures披露了在游戏驿站持有将近10％的股份，并致信给游戏驿站的董事会，敦促他们改善公司的电子商务业务，并探索其他与科技有关的发展机会。

在去年1月，科恩就正式加入游戏驿站的董事会，后来更是升为董事长。他加入董事会也曾引发了市场对游戏驿站股票的狂热。这也就是当时在Reddit社交平台引发的模因股票热的推动力之一。该股的价格更是在去年初的约20美元，在短短的一个月时间飙升到348.50美元。

这次科恩在给Bed Bath & Beyond的信中表示，他无法亲自加入Bed Bath & Beyond的董事会，但是表示这并不意味RC Ventures不能要求Bed Bath & Beyond的董事会和管理层承担对业绩表现的责任。

他在信中表示，Bed Bath & Beyond的业务焦点应该更为集中，保持正确的库存组合以满足客户需求。他写道，公司也应该探索其他的业务点子，包括：拆分属下的Buybuy Baby零售连锁店或出售整个公司。

Bed Bath & Beyond是去年在模因股票狂热期间飙升的多只股票之一。然而，在那股风潮之后，其股价就好像失去了动力。虽然该股在隔夜猛起超过30％，但是与一年前比较，隔夜闭市价还是比一年前少了29.90％。去年开年时，该股股价是30.97美元。