朝鲜军艇越界南下 遭韩军示警射击后返

韩国联合参谋本部周二（3月8日）说，一艘朝鲜巡逻艇当天上午在追赶南下韩国的朝鲜船只途中越过北方界线（NLL）进入韩国水域，遭到韩国海军快艇示警射击后返回。

据韩联社报道，韩国联合参谋本部介绍，韩军方当天上午9时许在白翎岛附近海域发现一艘长约10米的铁船靠近北方界线后，进行第一次喊话示警。该船舶在30多分钟后于9时34分越界，韩军方随即进行第二次喊话示警。

在过程中，韩军方发现朝鲜巡逻艇在追赶南下船只的过程中越界，并在9时49分许进行四次喊话示警。但朝鲜巡逻艇无视警告闯入韩国水域。军方根据指导方针，使用三枚40毫米口径火炮进行警告射击。随后，朝鲜巡逻艇北上返回，共在韩国水域停留约七分钟。

据悉，南下韩国水域船只为非武装铁船，全长10米左右，用途不明。船上共载七人，六人身穿军装，一人便衣。韩军方已将其拖至白翎岛，正与有关部门对其进行联合调查。

由于这些人员被抓获时称是搬运搬家行李时错入航线，无意投诚。由此，韩军方将在联合调查过程中确认其无归顺之意后，根据相关程序将他们送返朝鲜。

这是2018年以来朝鲜巡逻艇首次侵犯韩国水域，韩军方推测为突发情况。针对是否就此向朝鲜提出抗议，韩国联合参谋本部相关人士说，事发当时韩军方已进行喊话和射击示警，并两次通报朝方相关情况。

另外，韩军方当时发现朝鲜打开部分海岸炮炮门的动向。韩国联合参谋本部人士说，韩军方将密切关注朝鲜相关动向。