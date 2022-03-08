马国4月1日重开边境 接种者入境无需隔离

马来西亚首相依斯迈沙比里周二（3月8日）宣布，马国将于4月1日重开边境。

综合星洲网和《南洋商报》报道，依斯迈沙比里在记者会上说，在开放边境后，所有已完成疫苗接种者入境时无需强制隔离。

他说，入境马来西亚的外籍人士，如今无需再申请MyTravelPass。MyTravelPass也将在不久后废除，然而，入境的外籍人士必须下载MySejahtera手机应用程式，同时填妥里头的资料。

依斯迈沙比里指出，在马来西亚4月1日全面开放边境后，马国人民前往未全面开放边境的国家时，可通过疫苗接种者旅游走廊（VTL）入境。

依斯迈沙比里也说，马来西亚全国将从4月1日起，进入地方性流行病阶段（endemic），人民仍需强制戴口罩。

不过，商店营业时间限制将废除。商店可根据执照，制定各自的营业时间。这意味着人民可以在午夜12时后到餐厅用餐。

依斯迈沙比里说，从4月1日起，即时没有接种疫苗者，行动也不会再被限制。无论是否接种疫苗或施打追加剂，所有马国人民一律获准跨州。

他说，此前按员工人接种率决定的员工上班人数限制取消，早前规定集会人数仅为空间范围的50%，此规定也废除。宗教场所也不再实施人身距离限制，但最终决定权在各州政府宗教局。