周二美市盘前小幅走高 重点谈暖暖的一碗金宝汤

今天美国股市重点：

（早报讯）西方和俄罗斯之间的关系陷入低潮，造成市场波动急剧上升。投资者都在努力分析俄乌冲突，以及西方日益强硬的反应可能带来的广泛影响。而原油、商品等价格飙升，提高了全球经济增长可能受到打击的可能性。利用调高利率来抑制通胀的方法似乎也越来越不确定。

美国华尔街三大股指期货小幅走高。今晚（3月8日）8时截稿时，标准与普尔500指数期货微起19.30点或0.46％，报4220.40点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也微起27.20点或0.20％，报13346.60点；道琼斯指数期货也上升130.10点，报32947.50点。

全球对俄罗斯石油制裁，导致原油价格飙升，引发市场对通胀上升的担忧，周一（7日）华尔街主要股指隔夜大幅下跌，纳斯达克综合指数证实已处于熊市。

标准与普尔500指数隔夜下跌127.78点，闭市报4201.09点。重量级的道琼斯指数则猛跌797.42点，闭市报32817.38点。纳斯达克100指数也猛挫3.75％或518.45点，以13319.38点收市。

隔夜美国股市交易继续活跃。美国交易所的总成交量为170亿股，比过去20天的130亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

●微软（Microsoft）首席财务官胡德（Amy Hood）将在今晚的摩根士丹利技术、媒体和电信会议上发表备受关注的演讲。市场投资者希望她能在会上透露一些有关暴雪（Activision Blizzard）收购事项的讯息。今晚盘前该股上升1.50美元，截稿时报280.41美元。

●苹果（Apple）今年备受瞩目的首场产品盛会今晚举行。该活动预料会推出具有5G功能的iPhone SE。苹果也还可能推出配备M系列芯片和至少一台新Mac的新iPad Air。这一系列‘催化剂’让投资者感到兴奋。该股今晚盘前就起0.83美元，截稿时报160.13美元。

●游戏驿站（GameStop）董事长科恩（Ryan Cohen）创办的投资公司RC Ventures，买进了Bed Bath & Beyond的近10％股份，而且还在大力推动Bed Bath & Beyond探索自我出售，刺激该股隔夜盘前交易中猛力飙升超过100％。虽然收市时增幅是34.18％，却也成功的把该股价格推高到20美元以上，是过去三个月以来的高点。今晚盘前截稿时，该股继续微起0.20美元，报21.91美元。

●谷歌（Google）证实市场传闻，宣布计划以54亿美元收购网络安全公司Mandiant。如果成功，这将是谷歌有史以来的第二大收购行动。微软（Microsoft）是在一个多星期前退出Mandiant收购的谈判。Mandiant股票在隔夜上升了16.05％之后，今晚盘前退低3.56％，截稿时报21.69美元。

●近期许多俄乌战火消息笼罩整个市场，投资气氛也沉重。下文我们就换个心情，谈谈大家熟悉的、暖暖的金宝汤（Campbell Soup）。金宝汤今晚盘前微起0.02美元，截稿时报45.54美元。

●盘前活跃股按序：Mandiant、Carnival Corp、American Airlines、苹果（Apple）和Occidental Petroleum。截稿时，除了Mandiant下跌以外，这些活跃股的股价全部上升。

自2012年以来，金宝汤的股息就从每股1.16美元增至1.48美元。这意味着在这个期间，它的股息派发额一直在以每年2.5％的速度增长。（法新社）

金宝汤（Campbell Soup）

（纽约股票交易所，股票代码：CPB）

在仍然波动剧烈的股市中，经典的防御性股票开始吸引投资者注意。而美国著名的金宝汤罐头（Campbell Soup）也是一个挺温暖、窝心的股票。金宝汤将在本周三开市前发布最新的季度业绩报告，也许这碗暖汤能够带给投资者一点安慰。

总部位于新泽西州卡姆登的金宝汤将在本月9日公布去年第四季度业绩。如果该公司的业绩比预期的好，那就有可能带动其股价走高。在过去一年里，金宝汤股价基本持平，而年初至今，该股则略微上涨5％。

虽然消费者在冠病疫情期间，曾有囤积汤品和零食产品，让该公司股票在疫情最严重的时获得提振，但是这些涨幅已经在过去六个月中开始有所放缓。

事实上，华尔街一般分析师就预测，金宝汤的第四季度的季度的每股盈利会是0.68美元，同比下降19％。本季度营业额预料会是22亿1000万美元，同比下降2.8%。金宝汤在2020年因消费者因疫情而封锁在家中，间接刺激了金宝汤的销售额飙升，而造成现在的业绩与这个较高基础相比，就相对显得逊色了。

不过，金宝汤董事会日前已经宣布将于今年5月2日派发每股0.37美元的季度股息。这次的股息收益率是3.2％，比同行平均水平还来得高。

其实金宝汤有着很好的派息记录。自2012年以来，该公司的股息就从每股1.16美元增至1.48美元。这意味着在这个期间，它的股息派发额一直在以每年2.5％的速度增长。

另外，金宝汤的每股盈利在过去五年中也不断增长，年增长率为8.2％。因此金宝汤可能是一支不错的股息股票。

在Tipranks的七位分析师当中，一名分析师给予该股“买入”的评级，六名分析师给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价为46.71美元。从这个目标价来看，金宝汤绝不是那种大起大落的股票。但是如果想稳稳长期赚取股息，金宝汤相信还是可以温暖人心的。