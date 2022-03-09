周三美市盘前走高 重点谈股神巴菲特再度买进的西方石油

今天重点：

（早报讯）●从美国股指期货走势偏高来看，股市今晚（3月9日）有望开高，不过波动预料会延续。投资者也继续关注俄罗斯与乌克兰战争对整个经济的影响。

●今晚8时截稿时，标准与普尔500指数期货起61.10点或1.46％，报4231.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也上升237.40点或1.79％，报13505.00点；道琼斯指数期货也回升430.80点，报33063.40点。

●下、上、下。华尔街股市隔夜（周二）又经历了一个震荡交易时段。所幸股市在收盘前约一小时奋力攀升，让各个指数的收盘水平都离开全日最低点。

●尽管华盛顿官方发布了对俄罗斯石油禁令的消息，美国股市仍然尝试反弹，在短时间内收复不少失地，但是力度仍不够。标准与普尔500指数隔夜连续第四天下跌，跌幅是30.47点，闭市报4170.62点。重量级的道琼斯指数则跌184.74点，闭市报32632.64点。纳斯达克100指数也跌0.39％或51.78点，以13267.61点收市。

●隔夜美国股市交易继续活跃。交易所的总成交量为190亿股，比过去20天的134亿股平均成交量多，也是过去一年多以来最多股票转手的一天。

盘前交易重点：

●蚬壳石油（Shell）隔夜上涨2.7％。它宣布将停止对俄罗斯石油的所有现货的采购，并计划关闭在俄罗斯的加油站、航空燃料和润滑油业务。三天前，蚬壳石油曾向瑞士贸易商托克（Swiss trader Trafigura），以创纪录的超低价位，购买了一批俄罗斯原油而被市场谴责。该股今晚盘前微跌0.32美元，截稿时报52.62美元。

●这两天消息传得沸沸腾腾的Mandiant，隔夜终于‘尘埃落定’。Alphabet属下的谷歌（Google）已达成协议，以每股23美元的现金，收购这家网络安全软件和服务公司。该股曾在周一猛升16％。而隔夜谷歌收购价一宣布，该股就下跌2.00％，以22.04美元的价格收市。今晚盘前该股继续微跌0.05美元，截稿时报21.99美元。

●体育用品迪克（Dick’s Sporting Goods）隔夜公布的每股盈利是3.64美元，超过市场普遍预测的每股3.47美元，其销售额33亿5000万美元也高过市场预测的33亿美元，支持该股价隔夜上涨2.2％。今晚盘前该股微起0.42美元，截稿时报102.00美元。

●华尔街一般分析师预测金宝汤（Campbell Soup）即将发布的季度营业额会是22亿1000万美元，每股盈利则是0.68美元。金宝汤将在市场开盘前发布业绩。股价在今晚盘前微起0.40美元，截稿时报42.70美元。

●优步（Uber）隔夜上调对本财政年度的业绩预测，刺激该股隔夜（周二）上涨7.6％。今晚盘前该股微升0.53美元，截稿时报31.27美元。

●美国银行（Bank of America）上调对英国石油（BP）的评级，支持该股隔夜上涨4.4％。今晚盘前股价退低0.43美元，截稿时报29.32美元。

●在石油价格继续走高之际，下文我们就谈谈这只备受股神巴菲特看中的石油巨头西方石油（Occidental Petroleum）。该股今晚盘前截稿时报52.15美元，跌2.45美元。

●盘前活跃股按序：Carnival Corp、Plug Power、苹果（Apple）、American Airlines和特斯拉（Tesla）。截稿时，这些活跃股的股价全部上升。

西方石油标志（路透社）

西方石油（Occidental Petroleum）

（纽约证券交易所代码：OXY）

亿万富翁股神巴菲特（Warren Buffett）的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）披露，该公司拥有石油巨头西方石油的超过50亿美元股份，包括上周购买的30亿美元的西方石油股票。

根据上周五呈交给美国证券交易委员会（SEC）的最新资料，伯克希尔哈撒韦总共拥有西方石油的9100万股股份，略低于10％的股权。该公司呈报的资料也显示，它们在3月1日是持有3000万股股票，但是在周三、周四和周五又增加了6000万股股票，买进价格从47.07美元到56.45美元不等

伯克希尔哈撒韦目前总共持有约1亿7500万股西方石油股票，其中包括8400万股备兑凭单。该公司在2019年也提供100亿美元给西方石油，让西方石油购买Anadarko Petroleum。伯克希尔哈撒韦就是因为这样而获得另外10万股西方石油的优先股。

伯克希尔哈撒韦拥有的8400万股备兑凭单的行使价是59.62美元。如果包括凭单在内，伯克希尔哈撒韦总共拥有西方石油100亿美元的股份。

俄罗斯入侵乌克兰期间原油价格升至上周的每桶115美元，刺激西方石油股价上周总共飙升了45％，其中单单在上周五就上涨了18％。

摩根大通（JPMorgan）上周就表示，如果俄罗斯继续被制裁，原油价格可能达到185美元。如果真是如此，股神这次再度买进西方石油可说是‘神来之笔’。

在Tipranks的16位分析师当中，11名分析师给予该股“买入”的评级，四名分析师给予“持守”评级，一名分析师给予“卖出”，一年期限平均目标价为46.94美元。