美国国会达成协议 拨136亿美元援助乌克兰

文 /
李月霞

发布 / 2022年3月9日 9:15 PM

更新 / 2022年3月9日 9:41 PM

美国支援乌克兰的物资源源运抵乌克兰。早在战争爆发前的1月25日，乌克兰在基辅鲍里斯波尔机场接收来自美国的一批弹药和武器等设备。（法新社）
美国支援乌克兰的物资源源运抵乌克兰。早在战争爆发前的1月25日，乌克兰在基辅鲍里斯波尔机场接收来自美国的一批弹药和武器等设备。（法新社）

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（早报讯）美国国会的民主党和共和党就一项延迟已久的1万5000亿美元（2万零400亿新元）支出法案达成协议，该法案将在财年剩余时间内为美国政府提供资金，并提供136亿美元（185.34亿新元）用于应对俄罗斯入侵乌克兰事宜。

彭博社报道，议员们周三（3月9日）发布长达2741页的法案文本，众议院计划在同日予以通过。众议院也将对另一项权宜支出法案进行投票，按当前水平为政府提供资金直到3月15日，以便参议院有时间处理全年支出立法。

该项立法将为非国防可自由裁量支出提供7300亿美元，增幅为6.7％，为民主党赢得胜利；而共和党则争取到国防支出比2021财年增加5.6％，达到7820亿美元。

对于拜登政府最初要求的100亿美元用于应对俄乌战争，国会予以提高。在最后一刻的妥协中，政府要求的抗疫相关措施的资金则从225亿美元削减到156亿美元。

阿拉巴马州联邦参议员谢尔比（Richard Shelby）说：“总体而言，这个法案比一个月前有了很大改善。”他是拨款委员会中共和党人的领导者。

136亿美元与乌克兰相关的紧急开支将为五角大楼提供65亿美元，其中包括30亿美元用于加强在欧洲的美国军队，以及35亿美元用于替换给予乌克兰的武器。

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