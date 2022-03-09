美国国会达成协议 拨136亿美元援助乌克兰

（早报讯）美国国会的民主党和共和党就一项延迟已久的1万5000亿美元（2万零400亿新元）支出法案达成协议，该法案将在财年剩余时间内为美国政府提供资金，并提供136亿美元（185.34亿新元）用于应对俄罗斯入侵乌克兰事宜。

彭博社报道，议员们周三（3月9日）发布长达2741页的法案文本，众议院计划在同日予以通过。众议院也将对另一项权宜支出法案进行投票，按当前水平为政府提供资金直到3月15日，以便参议院有时间处理全年支出立法。

该项立法将为非国防可自由裁量支出提供7300亿美元，增幅为6.7％，为民主党赢得胜利；而共和党则争取到国防支出比2021财年增加5.6％，达到7820亿美元。

对于拜登政府最初要求的100亿美元用于应对俄乌战争，国会予以提高。在最后一刻的妥协中，政府要求的抗疫相关措施的资金则从225亿美元削减到156亿美元。

阿拉巴马州联邦参议员谢尔比（Richard Shelby）说：“总体而言，这个法案比一个月前有了很大改善。”他是拨款委员会中共和党人的领导者。

136亿美元与乌克兰相关的紧急开支将为五角大楼提供65亿美元，其中包括30亿美元用于加强在欧洲的美国军队，以及35亿美元用于替换给予乌克兰的武器。