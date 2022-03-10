全球首例猪心脏移植患者去世

美国马里兰大学医学中心周三（3月9日）发布消息，在该中心接受猪心脏移植手术的病人8日去世，目前尚不清楚确切死因。此特殊移植手术是全球首例，该病人术后存活约两个月。

据新华社报道，这名57岁病人戴维·贝内特1月7日在美国巴尔的摩的马里兰大学医学中心接受上述手术。据介绍，其移植手术中使用的猪经过基因改造，被敲除会引起人类排异反应的基因，以及一个特定基因以预防植入人体的猪心脏组织过度成长。

马里兰大学医学中心称，贝内特去年10月首次到该中心就医，当时只能卧床，依靠体外膜肺氧合（ECMO）维持生命。他的病情不适合接受常规心脏移植手术。在接受猪心脏移植手术前，贝内特被充分告知移植手术风险，此手术属试验性，具有未知风险和益处。

该中心说，在术后几周，贝内特体内的移植心脏运转良好，没有排异反应迹象。他与家人一起生活，接受了帮助恢复体力的物理治疗。但数天前贝内特的病情开始恶化。医院在确定贝内特没有康复希望后，给予他姑息治疗。贝内特临终前几小时仍能与家人交流。

贝内特的手术医生巴特利·格里菲思表示，贝内特一直与病魔战斗到最后。此手术为研究人员提供很有价值的信息，有望帮助医生更好地开展移植手术，协助挽救未来接受手术的患者。