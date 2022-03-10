金正恩：开发运用军事侦察卫星 为实时探测美及盟友军事行动

朝鲜领导人金正恩指出，开发并运用军事侦察卫星的目的为实时探测美国及其盟友的军事行动情报。

据韩联社引述朝中社报道，金正恩周三（3月9日）视察朝鲜国家宇宙开发局，并说将全力支持开发局五年内大量部署军事侦察卫星的决心。

朝中社10日报道称，金正恩到朝鲜国家宇宙开发局视察指导工作，对近期经侦察卫星重要试验验证的航空航天照片拍摄方法、高分辨率摄影设备操作特点，以及图像数据传输系统的可靠性，表达极大满意。

报道虽未提及金正恩视察时间，但鉴于朝媒次日报道相关消息惯例，金正恩或于9日到开发局进行视察。

金正恩指出，开发并运用军事侦察卫星的目的是为实时探测美国及其盟友韩国与日本的军事行动情报。为此，朝鲜将全力支持国家宇宙开发局五年内在太阳同步轨道部署多颗军事侦察卫星、巩固卫星侦察情报搜集能力的决心。

金正恩强调，严密监视、识别朝鲜半岛和周边地区的敌对军事行动，并提升情况管理能力和相应的国家武装力量快速应对能力，是朝鲜重视的提升国防力量战略战术方针。开发侦察卫星工作是提高国家战争遏制力、完善战争防卫能力的当务之急，是政府视为最重大课题的政治军事先决任务。

朝鲜近期通过实际行动暗示可能重启核试验或发射洲际弹道导弹（ICBM），并分别于上月27日和本月5日进行了研发侦察卫星所需重要试验。

在韩国大选9日投票日当天，金正恩亲临朝鲜国家宇宙开发局视察。有分析指出，这说明无论由谁当政，朝鲜都将致力于提升核导战力，此举恐致朝鲜半岛紧张局势进一步升级。