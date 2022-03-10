亚马逊6月初拆股 董事会批100亿美元股票回购

（早报讯）亚马逊（Amazon）周三（3月9日）宣布以20对1的比例拆分股票，同时启动总值达100亿美元的股票回购计划。这也是亚马逊自1999年以来的第一次股票拆分活动，也是该公司自1997年首次发售股票以来的第四次拆分。

上述消息一出，亚马逊股价即刻在盘后交易中飙升6.62％或184.42美元至2970.00美元。

虽然股票分拆不会在本质上改变公司任何财务或业绩，但是分拆后的股票价格会更便宜。换言之，它将可以吸引到更广泛的投资者参与该股的投资与交易。

如果以周三的闭市价为标准，原本的每股2785.58美元价格，将成为139.28美元。也就是说，现有股东每持有1股亚马逊股票，将另外获得19股。

亚马逊是最新通过分拆股票拉低每股价格的高估值科技公司。上个月，另一科技巨头谷歌（Google）的母公司Alphabet也宣布在今年7月中旬，以相同的比例拆分股票。

在2020年年中，苹果（Apple）也进行了每股拆分为4股的计划；特斯拉（Tesla）也在那段期间把每股拆分为5股。自2020年8月拆股后，双双表现让股东都乐开怀。因此，这次市场对亚马逊的股票拆分也充满期待。

根据亚马逊发言人在文告中说：“这次股票拆分将使我们的员工在管理亚马逊股权方面，拥有更大的灵活性，同时也让更多希望参与亚马逊的投资者更容易取得该公司股票。”

亚马逊首席执行官贾西（Andy Jassy）从去年7月开始坐上这个职位后，就似乎不是很顺利。亚马逊股今年迄今为止表现也欠佳，该股至今已下跌了超过18％。亚马逊最近刚发布的业绩报告也出现了自2001年以来最低增长率的季度。

不过，根据《华尔街日报》最近的报道，一直在增持亚马逊股份的亿万富翁、“激进投资者”勒布（Dan Loeb）在一次私人电话会议上告诉与会者，他认为亚马逊有大约1万亿美元的“潜能”尚未开发。

股票拆分计划将在今年6月3日市场收市后正式向亚马逊股东发放。今年6月6日（周一）股市开市后，亚马逊的股票将在拆分后的基础上开始交易。

这是亚马逊自1997年首次公开售股以来的第四次股票拆分计划。亚马逊是在1998年6月2日以二对一的方式拆分；在1999年1月5日以三比一方式拆分；在1999年9月2日以二比一方式拆分。

自1997年以来，亚马逊股价已经从当年的1.73美元，上升了160916.18％，周三（9日）达到2785.58美元。换言之，如果25年前买了1000股亚马逊股票，今天这1000股亚马逊股票值超过278万美元。

难怪Tipranks的34位分析师，全部都给予亚马逊股“买入”的评级，一年期限平均目标价为4218.56美元。