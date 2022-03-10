周四美市盘前退低 重点谈国际奢侈品牌Ralph Lauren

今天美国股市重点：

（早报讯）美国股市今晚（3月10日）继续关注俄乌战争的事态发展，同时等待着新的通胀数据。美国股票期货均下跌。今晚8时截稿时，标准与普尔500指数期货跌39.80点或0.93％，报4238.10点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也下跌186.80点或1.36％，报13555.40点；道琼斯指数期货也受挫305.00点，报32981.20点。

阿拉伯联合酋长国周三（9日）表示，西方国家对俄罗斯实施制裁导致供应中断，因此石油输出国组织（OPEC）将支持增加产量稳定混乱的市场，让狂飙多日的全球油价隔夜创下自近两年以来的最大跌幅。

美国股市周三在金融和科技股的带动下飙升，从数日的下跌趋势中显著反弹。标准与普尔500指数隔夜反弹多大107.18点，闭市报4277.88点。重量级的道琼斯指数更是飙升653.61点，闭市报33286.25点。纳斯达克100指数也奋起3.58％或474.59点，以13742.20点收市。

投资者今晚都在等待着美国方面即将公布的美国消费者价格报告。市场普遍认为，在联储局于3月15日至16日会议之前，这个数字将会是左右股市的关键数据。

隔夜美国股市交易继续活跃。美国交易所的总成交量为140亿股，比过去20天的136亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

● 亚马逊（Amazon）隔夜宣布以20对1的比例拆分股票，同时启动总值达100亿美元的股票回购计划。这个消息支持该股今晚盘前上升148.40美元或5.25％，截稿时报2933.98美元。

● 近期受到重创的旅游休闲类股也在隔夜大盘大涨之际跟着显著上升，Carnival Corp股价隔夜上涨8.8％，United Airlines股价也上涨8.3％。不过今晚盘前这两只股退低，分别跌0.47美元和0.67美元，截稿时报16.80美元和34.23美元。

● 近期虽然疫情挥之不去，市场的奢侈品却继续好卖。下文我们就谈谈这只美国奢侈品老字号拉夫劳伦（Ralph Lauren）。该股今晚盘前起1.28美元，截稿时报109.92美元。

● 盘前活跃股按序：苹果（Apple）、Carnival Corp、西方石油（Occidental Petroleum)、超微（Advanced Micro Devices）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，除了西方石油上升以外，其他活跃股的股价全部下跌。

拉夫劳伦最近就与在线游戏公司Roblox，合作推出了The Ralph Lauren Winter Escape。现在，在线游戏玩家也可以在虚拟的马球商店（Polo Shops）为他们的数码化身购买服装。（路透社）

拉夫劳伦（Ralph Lauren）

（纽约证券交易所代码：RL）

知名的国际奢侈品牌拉夫劳伦相信大家都非常熟悉，它的总部位于纽约，属下产品包括服装、鞋类、包包、家居用品、香水和珠宝。

近一两年，尽管疫情笼罩，各个奢侈品的销路却大增。拉夫劳伦传统的奢侈品业务也不例外。拉夫劳伦于今年2月3日公布的第三季度业绩显示，营业额同比增长27％至18亿美元。调整后的净利是2亿1800万美元，或每股盈利2.94美元，比去年同期的1亿2500万美元，或每股盈利1.67美元来得高。现金和流动资产在该期间则有30亿美元。

除了传统业务以外，拉夫劳伦最近也涉足元宇宙，为旗下品牌推出新系列的不可替代代币（NFT）。拉夫劳伦最近就与在线游戏公司Roblox，合作推出了The Ralph Lauren Winter Escape。现在，在线游戏玩家也可以在虚拟的马球商店（Polo Shops）为他们的数码化身购买服装。

另外，全球奢侈品牌集团酩悦轩尼诗路易威登（LVMH）最近就多次传出与拉夫劳伦集团就收购整个拉夫劳伦业务进行了多次谈话。LVMH旗下拥有众多众人皆熟悉的奢侈品牌，其中大部分为欧洲奢侈品牌，包括：Louis Vuitton、Christian Dior、Berlute、Fendi等。LVMH最近也还收购了蒂芙尼（Tiffany）。

到目前为止这种新闻也只是市场盛传的消息，LVMH和拉夫劳伦双方都没有正式做出任何宣布。也许是双方还没能达成协议，又或者这一切只是空谈。

而至于为什么这样的传闻会在市场流传着，也许是卖方要漏消息“抛砖引玉”，让更多买家浮出台面竞争，推高价钱，又或者只是个美丽的误会。不论如何，如果真有此事，相信短则一个月内，长则不超过90天，一切将水落石出。而且如果真的撮成这项交易，对拉夫劳伦的股东来说相信会是个喜讯。

拉夫劳伦股票在这阵子都一直徘徊在120美元的区域，直至俄罗斯和乌克兰开战后才跌至100美元区域。在过去12个月里该股下跌了11.39％，年初至今则下跌了10.16％。

在Tipranks的15位分析师当中，九名分析师给予该股“买入”的评级，五名分析师给予该股“持守”的评级，一名分析师给予“卖出”，一年期限平均目标价为145.00美元。

以该股隔夜闭市价106.46美元来看，不论是为了传闻而买，还是为了长期回报而投资，拉夫劳伦股确实是有它一定的吸引力。