丑闻连连 瑞士信贷高管奖励金削减64％

（早报讯）瑞士信贷（Credit Suisse）昨天（3月9日）公布的年度业绩报告显示，去年，该行高管的薪酬都减少。其中高层管理人员的年度花红则减少将近三分之二。该行的年度亏损也达到16亿5000万瑞士法郎（约17亿8000万美元或24亿1390万新元）。

由于瑞士信贷取消了长期奖励措施，该行给予执行经理阶层的奖金下降了64％至860万瑞士法郎，而其首席执行官戈特斯坦（Thomas Gottstein）坐在这个位子的第一个完整年度的奖励金，也下降了43％至380万瑞士法郎。

根据路透社的报道，瑞士信贷薪酬委员会主席纳尔戈瓦拉（Kai S. Nargolwala）说：“薪酬委员会认为强调领导人的责任很重要。因此，执行管理层成员取消了本身一年的可变动薪酬。这等于取消了总额达4000万瑞士法郎的奖励金。”

瑞士信贷去年有两宗失败的业务决策。其一就是与资不抵债的英国金融公司Greensill相关的100亿美元金融基金倒闭事件，其二则是与Archegos投资基金倒闭相关的55亿美元交易损失。

基于管理不当、决策欠佳，公司执行管理层成员去年的奖励金总额是3860万瑞士法郎，比2020年获的5270万瑞士法郎少了将近27％。

其实在2020年，瑞士信贷的一系列负面新闻，从间谍丑闻到对冲基金投资失败，已经让其高管的薪酬被显著削减。去年3月间再出现的Archegos和Greensill的丑闻也让这些高管的薪酬再次被削减。

现任首席执行官戈特斯坦当时也只是担任瑞士信贷的瑞士业务负责人。不过在前任首席执行官因间谍丑闻突然离职后，戈特斯坦就在2020年2月匆匆忙忙地走马上任，成为新任的首席执行官。

戈特斯坦的薪酬原本是853万瑞士法郎，但是没多久他的薪酬就被下调至2020年的650万瑞士法郎。