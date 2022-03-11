世卫强烈建议乌克兰销毁实验室病原体 以防泄漏

（早报讯）世界卫生组织强烈建议乌克兰销毁存放在该国的公共卫生实验室中的高威胁病原体，以防止“任何可能的泄漏”导致病毒在人群中传播。

与许多其他国家一样，乌克兰拥有公共卫生实验室，这些实验室专门研究如何减轻影响动物和人类面临的危险疾病威胁，其中也包括2019冠状病毒疾病。而乌克兰的生物研究实验室得到了美国、欧盟和世卫组织的支持。

生物安全专家表示，俄罗斯向乌克兰派遣军队并对其城市进行轰炸，如果乌克兰这些设施中的任何一个遭到破坏，将增加致病病原体逃逸的风险。

世卫组织周四（3月10日）以电邮答复路透社有关它在乌克兰遭入侵前后与乌克兰进行的合作时表示，它与乌克兰公共卫生实验室合作了数年，旨为促进有助于防止“意外或故意释放病原体”的安全措施。

世卫组织说：“作为这项合作的一部分，世卫组织强烈建议乌克兰卫生部和其他负责机构销毁高威胁病原体，以防止任何潜在的泄漏。”

世卫组织没有说明何时向乌克兰提出这项建议，也没有提供在乌克兰实验室中存放的病原体或毒素种类的详细信息。该组织也没有说明乌克兰是否遵循其建议。

基辅官员和乌克兰驻华盛顿大使馆也没有回应置评请求。

乌克兰总统泽连斯基周四指俄罗斯空军对哈尔科夫市一个设有实验性核反应堆的研究所进行了轰炸。

乌克兰议会官方网站在推特上说，该研究所附近一家旅社着火燃烧，并指研究所附近的战斗仍在继续。