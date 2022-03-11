美市中概股除牌 倒数开始？

（早报讯）五家在美国纽约股市上市的中国企业，已被美国监管机构个别挑出并给予警告，如果再不交出业绩报告的详细审计文件的话，它们将会面对被摘牌的命运。

美国证券交易委员会（US Securities and Exchange Commission）隔夜（周四）对快餐巨头百胜中国（Yum China）、生物科技集团百济神州（BeiGene）、再鼎医药（Zai Lab）、和记医药（HutchMed），以及科技公司ACM Research首次“指名道姓”做出如此直接的警告。这次的警告也在隔夜引发了一连串中概股抛售的下跌压力。

美国方面是在2020年12月通过一项法律，规定在美国上市的外国公司，必须让美国会计监督委员会（Public Company Accounting Oversight Board）等监管机构，审查财务审计报告。

《控股外国公司责任法》（The Holding Foreign Companies Accountable Act）当时给予这些外国公司以及他们的审计师，三年的时间来符合这项法律。美国证券交易委员会发出的最新通知，也就是这五家公司的合规三年期限开始倒数时间了。

被美国证券交易委员会点名的这五家公司，是首批提交2021年年度业绩报告的中国公司。如果美国会计监督委员会无法检查他们的审计记录，它们将被迫从纽约证券交易所和纳斯达克交易所退市。

另一方面，北京之前则已阻止中国公司及其中国审计师，让外国监管机构审计他们的业绩报告。中美不断升级的紧张局势，可能威胁到市值超过2万亿美元的美市中概股的交易，让原本充满活力的中概股在美国股市陷入瘫痪。

根据《金融时报》（Financial Times）报道，中国证监会昨日（3月10日）表示：“反对某些势力将证券监管政治化”，但补充说，它一直在与美国审计监管机构沟通，以解决就外国获取中国公司文件的僵局。

中国证监会也说：“我们相信，双方能够达成符合两国法律法规的协议，以保护全球投资者。”

百胜中国在中国经营肯德基（KFC）和必胜客（Pizza Hut）品牌，市值210亿美元。该股在隔夜因为上述消息而大跌10.94％或5.45美元，闭市报44.36美元。

ACM Research隔夜也下跌22.05％或18.05美元，闭市报63.80美元。和记医药下跌6.53％或1.29美元，闭市报18.48。再鼎医药下跌9.02％或3.52美元，闭市报35.50美元。百济神州也下跌5.87％或11.47美元，闭市报184.00美元。

百胜中国在2月底向美国监管机构提交的文件中对无法提交文件作出解释，因为“我们无法控制的因素，包括需要中国当局的批准”，其股票将于2024年初从纽约证券交易所摘牌。

百济神州则是五家受警告的公司中最大的一家，市值为220亿美元。百济神州的约54％的上市股票是在纽约交易，其余的股票则是在香港和上海交易。截稿时，该股在香港股市也显著下跌5.50港币或4.74％，报110.50港币。

在过去三年里，因为中美关系紧张，连带造成这些在美国股市的中概股前景不明朗，而必须转到在香港做二次上市。这些公司就包括阿里巴巴、京东和网易。隔夜电动汽车制造商蔚来（NIO）也开始在香港交易所挂牌。蔚来也会在不久后，到新加坡股票交易所上市。