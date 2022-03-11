印度执政党赢得北方邦议会选举

（早报讯）印度五邦的议会选举完成开票，执政的印度人民党在人口最多的北方邦获胜，成为近20年来首个在该邦连续执政的政党。

印度的果阿邦（Goa）、曼尼普尔邦（Manipur）、旁遮普邦（Punjab）、北阿坎德邦（Uttarakhand）和北方邦（Uttar Pradesh）过去一个月间举行邦议会改选，选举委员会昨天开票，结果在周五（3月11日）早晨确定。

《印度时报》10日报道，截至当天晚上10时，印度人民党在北方邦的403个议席中已获得255个席位，超过202个席位的门槛，成为1989年以来首个在北方邦连赢两个任期的政党。

具有僧人身份的北方邦邦长阿蒂提亚纳特（Yogi Adityanath），在自己的选区拿下逾65%的选票，几乎笃定再次入主邦政府，使他成为北方邦37年以来首位得以连任的邦长，在政坛的地位进一步获得巩固。

印度内政部长沙阿说，人民党在北方邦大胜是莫迪福利计划对贫穷群体和农民毫不动摇善意的胜利。

北方邦是印度人口最多的邦分，人口超过1亿9981万，占印度总人口16.17%，向来被视为大选的重要观察指标。观察人士认为，这次的“期中考”结果让想在2024年挑战第三度执政的人民党打了一支强心针。

印媒认为，北方邦议会选举的胜利将有助于莫迪今后推动一些艰难的改革，包括实施新劳动法、国有供电公司私有化、加快出售国有资产以及两家国有银行的私有化等。不过，莫迪仍将面临诸多挑战，例如复苏经济，应对因俄乌冲突而升高的全球油价等。