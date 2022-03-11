周五美市盘前又回弹 重点谈视频软件开发商Unity Software

今天重点：

（早报讯）●美国主要股指期货今晚（3月11日）难以找到明确方向，只能暂时在小幅上涨和小幅下跌之间反复来回徘徊。今晚8时截稿时，标准与普尔500指数期货起55.80点或1.31％，报4315.30点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也起213.70点或1.57％，报13804.70点；道琼斯指数期货也回升381.90点，报33556.00点。

●尽管市场认为联储局在下周货币政策会议结束时，会将联邦基金目标利率上调25个基点，但刚发布的消费价格指数（CPI），似乎在告诉联储局公开市场委员会（FOMC）必须采取‘更积极’的行动来抑制通胀。

●乌克兰和俄罗斯之间的和平谈判在关键问题上几乎没有进展，油价再次走高。

●昨晚发布的数字显示，美国通胀率7.9％，是过去40年以来最大年度增幅，导致华尔街股市隔夜全面下跌。标准与普尔500指数隔夜退低18.36点，闭市报4259.52点。重量级的道琼斯指数也下跌112.18点，闭市报33174.07点。纳斯达克100指数也失守1.10％或151.20点，以13591.00点收市。

●美国股市隔夜交易较为淡静。交易所的总成交量为125亿股，比过去20天的136亿5000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●商业软件和云端巨头甲骨文（Oracle Corp）隔夜公布了第三季度业绩。虽然该公司宣布了每股0.32美元的季度现金股息，但是因为其营业额低过市场共识，导致该股在盘后交易一度下跌近6％，最后跌幅缩减至0.2％。今晚盘前该股继续下跌2.65美元或3.46％，截稿时报74.00美元。

●电动卡车Rivian隔夜公布第四季度业绩。其营业额和净利都未能达到华尔街的预期，导致该股价在盘后下跌12.7％至35.93美元。今晚盘前该股继续下滑，截稿时跌4.36美元，报36.80美元。

●数字签名软件公司DocuSign刚刚发布令人失望的季度业绩预测，导致该股大幅下跌。这也是DocuSign连续第二个季度预测低过华尔街一般分析师的共识。今晚盘前该股猛挫17.31％，截稿时报77.63美元。

●近期大幅下跌的科技股之一，Unity Software，似乎受到美国‘女股神’凯西伍德（Cathie Wood）的垂青。下文我们就谈谈这只视频软件开发商Unity Software。该股今晚盘前起1.88美元，截稿时报85.00美元。

●本地投资者熟悉的房地产交易平台PropertyGuru在和特殊目的收购公司（SPAC）合并后，将于3月18日在纽约股票交易所开始挂牌交易。

●盘前活跃股按序：Carnival Corp、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、American Airlines Group和DocuSign。截稿时，除了DocuSign下跌以外，其他活跃股的股价全部上升。

Unity Software

（纽约证券交易所代码：U）

视频软件开发商Unity Software提供了市场一个创建2D和3D内容的交互式平台。在视频游戏行业中的许多流行游戏，其实都是依赖Unity‘游戏引擎’运作的。它的软件甚至是被电影工作室运用在动画制作方面。

在这次股市大调整之前，Unity股价其实一直都是在120美元至140美元的区域波动的。对不少比较实际的投资者来说，Unity虽然前景看似光明，但是它毕竟还是没有实在的盈利可言。

Unity管理层在今年2月3日就发布了去年第四季度的业绩。其营业额同比增长43％至3亿1600万美元；亏损额则从2010万美元下降至1200万美元，即每股亏损0.05美元。不过本季度现金和流动资产总额却高达11亿美元。

除了视频游戏之外，现在许多行业也都开始涉及实时3D内容。这股趋势让Unity获益不浅。今时今日的Unity已经不仅限于视频游戏，汽车、航空航天和国防、建筑、工程部门等都已经开始使用Unity的各个软件，而且它的渗透率也日益普及。

Unity去年底收购的维塔数码（Weta Digital）是一家软件工作室。它创造了许多知名影片中的特效画面，如：《魔戒》、《神奇女侠》和《阿凡达》就是该公司的部分作品。维塔数码加入阵容之后，Unity的软件力量更是强大。

此外，近期越来越受到关注的元宇宙，也让Unity今后的发展顺风、顺水。因此，Unity管理层在季度业绩发布会上也预测，该公司今年营业额将同比增长35％至15亿美元。

在股价方面，最近几个月科技股暴跌，Unity股价也跟着大盘显著退低。该股已经从峰值下跌了超过50％，至隔夜闭市的83.12美元。

之前那些追捧成长型股的投资者，可以在不考虑估值，单单以“未来成功故事”就爽快吸购的，这次科技股的暴跌，可说是一次发人深省的经历。但是在这次受挫之后，许多科技股的估值已经被‘重新设定’。许多科技股似乎已经跌到可买入的估值水平了，Unity也不例外。

在今年强劲增长的预测及现金流可观的支持下，Unity也许会博得投资者多看一眼。在Tipranks的八位分析师当中，六名分析师给予该股“买入”的评级，二名分析师给予“持守”，一年期限平均目标价为150.50美元。