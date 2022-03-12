美官员：中国“步步紧逼威胁” 美仍视印太为优先

（早报讯）乌克兰战火纷飞之际，美国依然没有松懈印太地区的防务安全，派遣高官前往亚洲访问。五角大楼官员近日纷纷强调，美国需要加强和印太盟友的防务关系，从乌克兰战争吸取教训，帮助台湾提升自卫能力。

美国之音报道，美国国防部印太安全事务助理部长拉特纳（Ely Ratner）和国务院东亚暨太平洋事务助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）3月11日到12日（周五和周六）访问东京，与日本外交部北美局长市川惠一、国防部防卫政策局长増田和夫共同主持美日2加2安全咨商委员会安全小组会议，讨论美日同盟现代化与强化联合能力。

拉特纳3月9日在国会众议院军事委员会一场有关印太安全的听证会上强调，印太区域仍是美国的首要运作地区（priority theater），中国是步步紧逼的威胁（pacing threat），台湾则构成步步紧逼的严峻情势（pacing scenario）。

拉特纳说：“印太地区面临着越来越多的安全挑战，特别是来自中国。中国采取了更加胁迫性、更加专断的方式，来推进其威权利益。”

无独有偶，同一天稍早澳大利亚国家情报局局长希勒（Andrew Shearer）也在一场商业峰会上发出警告，中国企图主导印太地区，以此作为取代美国成为世界头号强国的基地。

美国国防部印太安全事务助理部长拉特纳表示，为了应对中国的挑战，美国还在优化相关的军事力量，包括具有杀伤力的联合部队，能够在一定范围内打击敌方部队和系统。

他说：“除了这些，我们正在印太地区建立一个有战斗力的部队态势，努力建立一个更加分散的、致命的和坚韧的前沿态势，这对解决我们在该地区面临的所有挑战至关重要。”

与此同时，美国白宫3月11日发布声明称，美英两国本周就印太问题举行高级别磋商，分别由美国印太地区协调员坎贝尔（Kurt Campbell）和英国副国安顾问夸里（David Quarrey）率领，双方决心扩大和深化在该地区的结盟与合作，迎接与中国系统性竞争的挑战，继续执行印太战略和印太倾斜（Indo-Pacific tilt）政策。