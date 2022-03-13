卢布猛跌 汉堡包比卢布更值钱？

（早报讯）钱是万能的。没钱则万万不能。但是，在卢布猛跌之际，俄罗斯人的钱，好像已经无能，汉堡包好像更有潜能。

西方国家对俄罗斯的制裁导致卢布暴跌；俄罗斯股市关闭，投资者资金被绑住。俄罗斯的有钱人正在转向奢侈品、珠宝和手表，以保住他们储蓄的价值。而一般市民也不落人后，他们虽然没有买奢侈品，但是也没有放过必需品，甚至是汉堡包。

根据一些社交和交易平台，这些俄罗斯人已经开始以高价出售麦当劳芝士汉堡、饮料和麦当劳开心餐。有人甚至在交易平台为他的三个汉堡包标价4万卢布（约402新元）。

许多俄罗斯人开始在各个交易平台转售麦当劳汉堡包了。（网络照片）

虽然不知道这名网民是否有买家，但是肯定的是，用卢布换取大量汉堡包的不止他一人。社交平台Reddit甚至有俄罗斯人上载冰箱塞得满满都是麦当劳汉堡包的照片。网上对麦当劳汉堡包的疯狂抢购的图像陆续传开，让人联想到1990年麦当劳首次在俄罗斯开业时爆发的混乱场面。

在俄罗斯拥有850家餐厅的麦当劳（McDonald's）在宣布3月8日起暂时关闭后，大批俄罗斯人即刻涌去各个麦当劳分店，抢在最后一刻扫购剩下的汉堡包，有些分店的人龙甚至长至将近一公里。

自2月24日俄罗斯入侵乌克兰开始，一直到欧洲和美国启动的一系列制裁，俄罗斯的金融体系受到极大的打击，卢布兑其他外币更是以惊人的幅度贬值。在将近三个星期里，卢布兑美元已经下跌了超过40％，现在卢布的价值已经不到一分钱（美元）。

因此，许多俄罗斯人都觉得持有卢布不如持有实物。再加上许多国家因为制裁而停止出口货物到俄罗斯，货物短缺已经开始反映在俄罗斯各个城市。许多超级市场的必需品也都被俄罗斯人一扫而空。像优衣库（Uniqlo）和家具巨头宜家（IKEA）宣布要暂停营业后，人潮纷纷涌入，宁愿手持衣服、家具都不愿意持有卢布。

另外，就像黄金一样，奢侈品如手表和珠宝在战争和冲突发生时，都是被视为保值的东西，有时甚至还可以让持有者享有增值的好处。因此，根据各方报道，俄罗斯的手表现在可以在二手市场里，以零售价的三到四倍的价格转手。

劳力士（Rolex）日前就表示，目前在俄罗斯销售的劳力士手表，仅剩下当地独立和私营零售商的存货。因为劳力士已经停止出口所有手表到俄罗斯了。

不仅是劳力士，世界领先的奢侈品牌爱马仕（Hermes）就宣布暂停在俄罗斯的所有业务运营。爱马仕和卡地亚（Cartier）母公司历峰集团（Richemont）是首批宣布停业的奢侈品公司。其次是酩悦轩尼诗路易威登（LVMH）、古驰（Gucci）的开云集团（Kering）和香奈儿（CHANEL）。

斯沃琪集团在答复《联合早报》询问时就表示：“由于局势日益复杂和困难，斯沃琪集团已暂停所有在俄罗斯的门店运营。”

从各个社交平台所上载的照片可以看到，各个奢侈品店都大门紧关。俄罗斯人现在要买奢侈品保值也只能够从转售市场下手了。

除了抢购奢侈品和必需品，俄罗斯人民也纷纷弃卢布，抢人民币。根据各方报道，现在冲去俄罗斯的中资银行开设户头的俄罗斯人非常多。在多方对人民币的需求下，中国外汇交易中心（CFETS）不得不在上周四宣布，将银行间外汇市场人民币对俄罗斯卢布的交易区间扩大一倍，以防止卢布近期暴跌后的货币套利活动，而间接打击到人民币。

至今，麦当劳，可口可乐（Coca-Cola）、百事可乐（PepsiCo）、优衣库、媒体视频网飞（Netflix）、电脑巨头苹果（Apple）、家具巨头宜家（IKEA）、牛仔服饰李维斯（Levi’s）、通用汽车（General Motors）和捷豹路虎（Jaguar Land Rover）等许多全球品牌已经暂停俄罗斯的所有业务。

俄罗斯一方面没有足够的必需品、保值品，另一方面又面对一直贬值的卢布，看来这场战争，俄罗斯总统普京除了伤了乌克兰以外，他似乎也打到自家的俄罗斯人民。如果目前的情况没有改善，俄罗斯人民的衣食住行都将出现很大的问题，国家内患其实比什么都危险。