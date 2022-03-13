伯克希尔哈撒韦拒绝改朝换代 91岁股神巴菲特仍掌舵

（早报讯）伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）上周五（3月11日）敦促股东，拒绝撤除股神巴菲特（Warren Buffett）担任董事长的提议。

伯克希尔哈撒韦董事会表示，股东应否决宾夕法尼亚投资公司Federated Hermes的提出，将公司董事长和首席执行官职位分开的提议。因为此举如果通过，它将迫使巴菲特辞去公司董事长一职，也迫使伯克希尔哈撒韦引进另一位新董事长来代替这位91岁股神。

目前巴菲特在该公司身兼双职，他是伯克希尔哈撒韦董事长也是首席执行官。

伯克希尔哈撒韦自1965年以来就是由巴菲特一直管理与经营的。该公司表示，巴菲特去年仅拿37万3204美元的薪酬，比2020年的38万零328美元还来得低。巴菲特的薪酬是以10万美元工资，以及其他个人和家庭福利配套组成的。

虽然以首席执行官来说，巴菲特的薪水算是很低的，但他在伯克希尔哈撒韦的16.2％股份，让他的净资产额达到1179亿美元，成为《福布斯杂志》（Forbes）列出的全球第五大富豪。

伯克希尔哈撒韦是在4月30日召开年度会议之前，在它的年度代理文件中披露了巴菲特的薪酬和该公司对股东提案的建议。

该文件也说，分别负责伯克希尔哈撒韦非保险和保险业务的副主席阿贝尔（Greg Abel）和吉那坚（Ajit Jain），去年连续第三年获得了1900万美元的薪酬。他们的薪酬是由巴菲特设定的。

根据之前的报道，伯克希尔哈撒韦也曾经公开表示过，如果巴菲特不能继续担任现有职务，亚伯将会接手成为新的首席执行官，而巴菲特的儿子霍华德·巴菲特（Howard Buffett）则将成为非执行董事长。

根据该文件，伯克希尔哈撒韦的董事们原则上都同意将董事长和首席执行官职位分开的提议，只不过这种做法应该在巴菲特不再担任首席执行官之后才实施。

巴菲特目前控制着伯克希尔哈撒韦32.1％的投票权。因此，如果他反对股东的提案，通常都是不能通过的。

伯克希尔哈撒韦的股价今年总共上涨了7.81％或3万5502美元，上周五闭市报48万9802美元。在这期间，标准与普尔500指数则下跌了12.35％，于上周五闭市报4204.31点。