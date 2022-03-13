伊朗宣布暂停与沙特会谈

（早报讯）伊朗最高安全机构下属的一个网站周日（3月13日）报道，伊朗已经暂停与地区竞争对手沙特阿拉伯的会谈，但没有说明这一决定的原因。两国第五轮谈判原定于本周开始。

法新社报道，这一消息是在沙特进行大规模处决后隔天发布的。活动人士称，周六（12日）被沙特处决的包括41名什叶派回教徒。目前在维也纳举行的伊朗核协议谈判停滞不前。

该报道指出，伊朗已经单方面中止了与沙特阿拉伯的会谈，但没有提供理由。它说，新一轮会谈的具体日期尚未定下。沙特政府媒体办公室没有立即回应评论请求。

以逊尼派回教徒为主的沙特，以及什叶派为主的伊朗近几年因一系列武装矛盾剑拔弩张。2016年，一名什叶派神职人员在沙特被处决后，伊朗抗议者冲进了沙特驻德黑兰的大使馆，利雅得也因此与伊朗断绝了关系。

两国去年开始进行直接会谈，试图遏制紧张局势。伊拉克外交部长周六表示将在周三主办新一轮会谈。

沙特周六处决了81名犯人，是该国几十年来最大的一次大规模处决。活动人士和维权人士说，其中被判刑的41人是来自东部卡提夫地区的什叶派穆斯林。该地区历来是逊尼派主导政府与少数派什叶派之间的冲突爆发点。

多年来，沙特阿拉伯和伊朗在叙利亚、黎巴嫩和伊拉克的地区冲突和政治争端中一直支持对立的一方，自2015年以来，沙特领导了一个阿拉伯联盟，对与伊朗结盟的也门胡塞运动发动战争。