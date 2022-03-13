北约将在挪威展开大型军演

（早报讯）在乌克兰战火纷飞之际，北大西洋公约组织（NATO）及其伙伴将于周一（3月13日）在挪威举行“酷寒反应”（Cold Response 2022）军演。

法新社报道，来自27个国家的约3万名士兵、200架飞机和50艘船只将参加2022年酷寒反应演习，这是今年北约部队参与的最大演习。

本次演习旨在让西方国家能够在挪威寒冷气候中磨练他们的战斗技能，包括在北极地区的地面、海上和天空中。这次演习将在距离俄罗斯边境仅几百公里的地方举行，虽然它在莫斯科入侵乌克兰之前早就计划好了，但现在因为乌克兰战争而具有更深层意义。

挪威国防部长奥德-罗杰-埃诺克森说：“这次演习对挪威及其盟友的安全极为重要。我们将演练盟国对挪威的增援。”

他说：“举行这次演习并不是因为俄罗斯入侵乌克兰，但鉴于这种背景，其意义更加重大。”

作为北约在欧洲北部边界的守护者，挪威切望测试北约盟军如何在其领土上给予增援。此举符合北约宪章第5条，即要求成员国在另一个成员国受到攻击时提供援助。

虽然邻国瑞典和芬兰不是北约成员，但却是北约日益密切的合作伙伴。它们也将参加"冷战反应"。

据报道，北约大型军演登场之际，英国首相约翰逊将主持高峰会，与北欧国家及俄罗斯波罗的海邻国领袖共商更多孤立俄国经济的新方法。