美国：俄罗斯要求中国提供军事和经济援助

（早报讯）《金融时报》和《纽约时报》综合报道，俄罗斯向乌克兰发动大规模入侵后，要求中国为其提供军事和经济援助。中国驻华盛顿大使馆星期天（3月13日）表示，“从未听说过”莫斯科向北京要求提供军事装备。

《金融时报》引述一些未具名的美国官员说，莫斯科要求北京提供在乌克兰使用的军备。

该报道指出，自入侵开始以来，俄罗斯一直在向中国提出这方面的要求。美国官员拒绝具体说明俄罗斯要求中国提供什么样的军备。

报道说，没有迹象显示中国可能准备答应俄方要求。

另据《纽约时报》，一名美国官员表示，俄罗斯也要求中国提供额外的经济援助，以帮助抵消其经济因美欧和亚洲国家实施的广泛制裁而蒙受的打击。

披露这些消息的美国官员拒绝进一步说明莫斯科寻求的军事装备类型，也拒绝讨论中国对这些要求的任何反应。

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇星期天以电邮回应路透社的置评请求时说，中方的首要任务是防止乌克兰紧张局势失控。

刘鹏宇在电邮中表示，“乌克兰的局势确实令人不安，当务之急是防止紧张局势升级甚至失控。”

英国广播公司（BBC）指出，迄今为止，中国一直设法在俄乌冲突中维持表面中立，并未谴责俄罗斯的入侵行动。

中国外交部星期天说，经中美双方商定，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将于周一（3月14日）在意大利罗马同美国国家安全顾问沙利文举行会晤，就中美关系以及共同关心的国际和地区问题交换意见。

沙利文在接受全国广播公司（NBC）访问时表示，美国将“确保中国或其他任何人”均不会协助弥补俄罗斯在经济制裁方面的损失。