俄称空袭波兰边境歼灭180名外国雇佣兵

（早报讯）俄罗斯国防部说，俄军星期天（3月13日）对乌克兰西部边境、靠近波兰一大型军事基地进行的空袭，摧毁了存放在该庞大训练设施里的大量外国提供的武器，并歼灭了“多达180名外国雇佣军”。

乌克兰当地官员此前表示，空袭行动造成至少35人丧命、134人受伤；北约官员则表示事发时那里没有北约人员。

路透社表示无法独立核实俄乌双方提供的伤亡数据。

遇袭的国际维和与安全中心位于乌克兰最西部利沃夫州（Lviv）亚沃里夫市（Yavoriv），距离波兰边界还不到25公里。该军事训练场地面积广达360平方公里，是乌克兰与北约联合军演的惯用场地。星期天的空袭将俄乌冲突带到了西方防务联盟的门口。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫说，俄罗斯使用高精度远程武器打击了亚沃里夫市和斯塔里奇村（Starichi）的一座独栋设施。

他说：“此次袭击导致多达180名外国雇佣军丧命和大量外国武器被摧毁。”

美国国务卿布林肯星期天在推特上说：“我们谴责俄罗斯联邦对位于乌克兰与波兰边境附近的国际维和与安全中心进行导弹袭击。”布林肯说：“暴行必须停止。”

白宫国家安全顾问沙利文接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时警告，对北约领土的任何攻击都将引发北约的全面回应。

英国也称这次袭击是乌克兰危机的“重大升级”。