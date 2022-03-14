韩美：朝鲜很快将再发射新型洲际弹道导弹

（早报讯）有消息指，韩美军方和情报部门已掌握到朝鲜最快将在本周初再次发射新型洲际弹道导弹的迹象，韩美正在密切监视相关动向。

韩联社报道，韩国多名政府高官星期天（3月13日）透露，尽管存在天气等变数，但朝鲜已做好再次发射的准备，正维持随时发射态势。

分析人士还认为，与近两次发射相同，朝鲜此次也将用移动式发射车（TEL）测试导弹性能。

朝鲜2月27日和3月5日两度试射被称为“火星-17”型的洲际弹道导弹，当时均在平壤顺安机场一带利用移动发射台发射，使用射程不及洲际弹道导弹的“准中程弹道导弹”（MRBM，中程弹道导弹）。

据悉，韩美两国目前正以平壤为中心密切监视朝方动向。

有意见认为，朝鲜此次很可能会以“高角发射”的方式最大限度地提高导弹射程。专家据朝方上次的试射参数（飞行高度620千米、飞行距离300公里）推测，朝鲜此前可能是为降低导弹射程而调整了火箭燃料。

盼朝鲜停止挑衅 韩美密切协商对策

韩国政府一名官员就此表示，希望朝鲜能停止挑衅，韩美正在密切协商应对策略。另一相关人士强调，韩美同盟和韩美情报共享体系非常稳固，并敦促朝鲜在乌克兰战争等国际社会氛围异常敏感和紧张的情况下停止挑衅，重返对话。

韩国国防部3月11日就朝鲜近两次射弹发表韩美共同研判结果时表示，国际社会需齐声对朝鲜射弹行为表示反对。有预测称，如果朝鲜不顾这些警告，再次强行试射或以最大射程发射新型洲际导弹等升级挑衅力度时，美国可能关闭与朝鲜“对话之门”，将对朝政策完全转向强硬基调。而自竞选总统时期就对朝鲜保持强硬立场的韩国候任总统尹锡悦也可能因此加快韩美合作，保持强硬的对朝政策基调。