乌战场使用面部识别技术 助查施袭者打假

（早报讯）乌克兰国防部自上周六（3月12日）开始，把美国初创公司Clearview AI的面部识别技术运用在战场上。

路透社报道，由Clearview AI开发的这项技术可协助乌克兰清查俄罗斯施袭者、打击虚假信息和辨认死者身份。

Clearview AI顾问、曾在美国总统奥巴马任内担任美国外交官的沃洛斯基（Lee Wolosky）表示，乌克兰获免费使用Clearview AI强大的面部搜索引擎，除了可以在检查站进行人员身份审核，还可在其他方面派上用场。

根据路透社看到Clearview AI总裁宦孙至 （Hoan Ton-That）写给基辅的一封信的副本，宦孙至在俄罗斯对乌克兰发动入侵后致信乌克兰政府，表明愿为基辅提供协助。

Clearview AI表示，该公司并没有为俄罗斯提供这项技术。

乌克兰国防部没有回复路透社的置评请求。此前，乌克兰数码化转型部一名发言人表示，正在考虑来自Clearview AI等美国人工智能公司的提案。许多西方企业都承诺帮助乌克兰，为其提供互联网硬件、网络安全工具和其他技术支持。

宦孙至为越南裔的澳大利亚企业家，也是Clearview AI的联合创始人。Clearview AI拥有来自俄罗斯社交媒体服务平台VKontakte的超过20亿张图像，其数据库的图像总数超过100亿张。