新西兰削减燃料消费税 应对能源价高涨

（早报讯）乌克兰战争导致全球油价上涨，新西兰政府宣布将燃料消费税每升减少0.25新西兰元（0.23新元），为期至少三个月，而公共交通票价则从4月1日起减半。

彭博社报道，新西兰总理阿德恩周一（3月14日）在惠灵顿召开新闻发布会说：“我们无法控制乌克兰战争，也无法控制燃料价格持续波动，但我们可以采取措施，减少对新西兰家庭的影响。”

她说：“全球能源危机已迅速加剧，这就是政府介入的原因。”

新西兰普通汽油的价格已经飙升到每升3.20新西兰元（2.96新元）以上，高涨的油价甚至导致执政工党近期的支持率下跌。

阿德恩说，削减燃油税将使加满一个40升油箱的费用减少约11新西兰元（约10新元），60升油箱减少约17新西兰元（16新元）。

新西兰财政部长罗伯逊说，这项政策估计将花费约3.5亿新西兰元，政府将从其他开支中重新安排拨款优先次序，不需要增加借款。

他说：“我们确实意识到汽油价格预计将继续上涨。俄罗斯入侵乌克兰正在继续损害和破坏全球能源市场的稳定，再加上世界上因冠病供应链中断而产生的其他通胀压力。可悲的是，这尚未结束。”

阿德恩表示，油价高涨的原因是俄乌冲突，这对新西兰油价的影响将是长期性的。