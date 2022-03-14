柔佛新大臣人选或有变数

（早报讯）柔佛州选举上周六投票后，新任大臣截至今天（3月14日）晚间仍未宣誓而引起议论。巫统原定新任柔佛州务大臣人选哈斯尼今天傍晚突然建议，巫统应该遴选年轻人领导柔佛州。这引起各方猜测新任大臣人选是否仍是哈斯尼。

国阵在上周六举行的柔州选举赢得40席，以超过三分二优势重新执政柔州。阿末扎希在选举结果公布当晚就表明将推荐哈斯尼继续担任柔佛州务大臣。哈斯尼也是原任州务大臣，以及国阵与巫统柔佛州主席。

然而，62岁的哈斯尼两天来都并未宣誓就职，柔佛政坛也传出他并非唯一柔佛州务大臣人选的说法。其他据传也可能接任大臣的人选，包括曾出任柔佛主管青体与旅游的行政议员（州内阁部长）的候任吗什区州议员翁哈菲兹（43岁），以及64岁的巫统最高理事及候任龙引区州议员卜艾。

哈斯尼今天下午在国阵柔州总部告诉媒体，巫统主席阿末扎希今天将觐见柔佛苏丹依布拉欣，商议柔佛大臣任命事宜。“程序就是如此。选举委员会宣布州选成绩后，（巫统）主席将觐见（柔州苏丹）。”媒体询问哈斯尼明天是否将到柔佛王宫宣誓就任大臣。哈斯尼只表示并不清楚，并拒绝透露更多详情。

哈斯尼今晚7时突然发布声明说：“年轻人对柔佛发展进程举足轻重。为了柔州长治久安，我建议巫统领导层选择年轻人领导柔州。”马国媒体指哈斯尼暗示自己不会继续担任柔州大臣。